https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ozgur-demirtas-ben-sorun-yok-demiyorum-ama-cozum-tum-hayvanlari-oldurmek-olamaz-1084196003.html

Özgür Demirtaş: Ben sorun yok demiyorum, ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz

Özgür Demirtaş: Ben sorun yok demiyorum, ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz

Sputnik Türkiye

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye gündemini derinden etkileyen sokak hayvanları sorunu hakkında konuştu. Demirtaş sosyal medya hesabından ''Koskoca... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T15:58+0300

2024-05-25T15:58+0300

2024-05-25T15:58+0300

türkiye

özgür demirtaş

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

hayvan

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son günlerde Türkiye gündeminde tartışma konusu haline gelen sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa hakkında yorumda bulundu. Demirtaş sosyal medya hesabından şu sözleri söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sokak-hayvanlari-icin-yasa-geliyor-yarin-tbmmye-sunulacak-1084095390.html

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Sputnik Türkiye

özgür demirtaş, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, hayvan