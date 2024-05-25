https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ozgur-demirtas-ben-sorun-yok-demiyorum-ama-cozum-tum-hayvanlari-oldurmek-olamaz-1084196003.html
Özgür Demirtaş: Ben sorun yok demiyorum, ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz
Özgür Demirtaş: Ben sorun yok demiyorum, ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz
Sputnik Türkiye
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye gündemini derinden etkileyen sokak hayvanları sorunu hakkında konuştu. Demirtaş sosyal medya hesabından ''Koskoca... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T15:58+0300
2024-05-25T15:58+0300
2024-05-25T15:58+0300
türkiye
özgür demirtaş
başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
hayvan
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son günlerde Türkiye gündeminde tartışma konusu haline gelen sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa hakkında yorumda bulundu. Demirtaş sosyal medya hesabından şu sözleri söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sokak-hayvanlari-icin-yasa-geliyor-yarin-tbmmye-sunulacak-1084095390.html
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özgür demirtaş, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, hayvan
özgür demirtaş, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, hayvan
Özgür Demirtaş: Ben sorun yok demiyorum, ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye gündemini derinden etkileyen sokak hayvanları sorunu hakkında konuştu. Demirtaş sosyal medya hesabından ''Koskoca devlet, hayvanları öldürmeden köpek sorununa çözüm bulabilir. Ben sorun yok demiyorum. Ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz.'' dedi.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son günlerde Türkiye gündeminde tartışma konusu haline gelen sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa hakkında yorumda bulundu.
Demirtaş sosyal medya hesabından şu sözleri söyledi:
Kıskoca devlet hayvanları öldürmeden köpek sorununa çözüm bulabilir. Ben sorun yok demiyorum. Ama çözüm tüm hayvanları öldürmek olamaz.