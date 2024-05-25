https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/okculuk-dunya-kupasinda-makarali-yay-erkek-ve-kadin-takimlari-gumus-madalya-kazandi-1084191283.html
Okçuluk Dünya Kupası'nda makaralı yay erkek ve kadın takımları, gümüş madalya kazandı
Okçuluk Dünya Kupası'nda makaralı yay erkek ve kadın takımları, gümüş madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli okçular, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde gümüş madalyanın sahibi... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T11:24+0300
2024-05-25T11:24+0300
2024-05-25T11:24+0300
spor
okçuluk
güney kore
milli sporcu
milli takım
gümüş madalya
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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Yecheon kentinde düzenlenen organizasyonda takım kategorilerinde final karşılaşmaları yapıldı.Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva’dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Meksika’yı 237-233, yarı finalde Güney Kore’yi 234-233’lük skor ile yenerek adını finale yazdırdı.Milli takım, final karşılaşmasında Hindistan’a 232-226’lık skor ile yenilerek gümüş madalya elde etti.Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin’den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise çeyrek finalde Fransa’yı 235-232, yarı finalde Avustralya’yı 234-231’lik skor ile yenerek finale yükseldi.Milli takım, final karşılaşmasında ABD'ye 235-233’lük skor ile yenilerek gümüş madalya kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/a-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-montella-cok-heyecanliyim-turnuva-icin-sabirsizlaniyorum-1084184621.html
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okçuluk, güney kore, milli sporcu, milli takım, gümüş madalya
okçuluk, güney kore, milli sporcu, milli takım, gümüş madalya
Okçuluk Dünya Kupası'nda makaralı yay erkek ve kadın takımları, gümüş madalya kazandı
Güney Kore'de düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli okçular, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Yecheon kentinde düzenlenen organizasyonda takım kategorilerinde final karşılaşmaları yapıldı.
Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva’dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Meksika’yı 237-233, yarı finalde Güney Kore’yi 234-233’lük skor ile yenerek adını finale yazdırdı.
Milli takım, final karşılaşmasında Hindistan’a 232-226’lık skor ile yenilerek gümüş madalya elde etti.
Dünya Kupası'nın ikinci ayağında Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin’den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise çeyrek finalde Fransa’yı 235-232, yarı finalde Avustralya’yı 234-231’lik skor ile yenerek finale yükseldi.
Milli takım, final karşılaşmasında ABD'ye 235-233’lük skor ile yenilerek gümüş madalya kazandı.