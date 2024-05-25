https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/galatasarayda-oy-verme-islemi-sona-erdi-ve-oy-sayimina-gecildi-1084195663.html
Galatasaray'da oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yeni başkanının belirleneceği olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T15:10+0300
2024-05-25T15:10+0300
2024-05-25T16:21+0300
spor
galatasaray
seçim
başkanlık
süheyl batum
dursun özbek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/19/1084189937_83:0:892:455_1920x0_80_0_0_e9316d845d90a2c477034f2a97934368.jpg
Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un adaylığında gerçekleştirilen seçimde Galatasaray yeni başkanını seçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/galatasarayda-baskan-adayi-suheyl-batum-isim-vermeden-ali-koca-tepki-gosterdi-1084195102.html
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galatasaray, seçim, başkanlık, süheyl batum, dursun özbek
galatasaray, seçim, başkanlık, süheyl batum, dursun özbek
Galatasaray'da oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı
15:10 25.05.2024 (güncellendi: 16:21 25.05.2024)
Galatasaray'ın yeni başkanının belirleneceği olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi.
Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un adaylığında gerçekleştirilen seçimde Galatasaray yeni başkanını seçiyor.