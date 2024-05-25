https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/kopegi-otomobile-iple-baglayip-surukledi-1084206074.html

Köpeği otomobile iple bağlayıp sürükledi

Köpeği otomobile iple bağlayıp sürükledi

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T22:57+0300

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2024-05-25T22:57+0300

türkiye

köpek

otomobil

ip

kayseri

melikgazi

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Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı.Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/yolda-gordugu-yavru-ayiyi-biberonla-besledi-1084205769.html

türkiye

kayseri

melikgazi

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köpek, otomobil, ip, kayseri, melikgazi