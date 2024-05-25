https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/kopegi-otomobile-iple-baglayip-surukledi-1084206074.html
Köpeği otomobile iple bağlayıp sürükledi
Köpeği otomobile iple bağlayıp sürükledi
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T22:57+0300
2024-05-25T22:57+0300
2024-05-25T22:57+0300
türkiye
köpek
otomobil
ip
kayseri
melikgazi
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Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı.Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/yolda-gordugu-yavru-ayiyi-biberonla-besledi-1084205769.html
türkiye
kayseri
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köpek, otomobil, ip, kayseri, melikgazi
köpek, otomobil, ip, kayseri, melikgazi
Köpeği otomobile iple bağlayıp sürükledi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı.
Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.