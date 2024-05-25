https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/kayalikta-mahsur-kalan-yavru-oglaklar-afad-tarafindan-kurtarildi-1084186475.html

Kayalıkta mahsur kalan yavru oğlaklar AFAD tarafından kurtarıldı

Kayalıkta mahsur kalan yavru oğlaklar AFAD tarafından kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dağlık arazideki kayalıklarda mahsur kalan 6 yavru oğlak AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T00:27+0300

2024-05-25T00:27+0300

2024-05-25T00:27+0300

türkiye

bitlis

ahlat

oğlak

afad

jandarma

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Edinilen bilgiye göre Ahlat ilçesine bağlı Uludere Köyü kırsalındaki dağlık arazide sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 6 yavru oğlak, arazide bulunan kayalık alanda mahsur kaldı.Oğlakların sahibi tarafından Jandarma'ya yapılan ihbar sonucu olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kayalık alanda mahsur kalan yavru oğlakları ip yardımıyla yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan kurtararak sahibine teslim etti.

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bitlis, ahlat, oğlak, afad, jandarma, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)