https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/kayalikta-mahsur-kalan-yavru-oglaklar-afad-tarafindan-kurtarildi-1084186475.html
Kayalıkta mahsur kalan yavru oğlaklar AFAD tarafından kurtarıldı
Kayalıkta mahsur kalan yavru oğlaklar AFAD tarafından kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Bitlis’in Ahlat ilçesinde dağlık arazideki kayalıklarda mahsur kalan 6 yavru oğlak AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T00:27+0300
2024-05-25T00:27+0300
2024-05-25T00:27+0300
türkiye
bitlis
ahlat
oğlak
afad
jandarma
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Edinilen bilgiye göre Ahlat ilçesine bağlı Uludere Köyü kırsalındaki dağlık arazide sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 6 yavru oğlak, arazide bulunan kayalık alanda mahsur kaldı.Oğlakların sahibi tarafından Jandarma'ya yapılan ihbar sonucu olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kayalık alanda mahsur kalan yavru oğlakları ip yardımıyla yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan kurtararak sahibine teslim etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/2-gundur-kayip-olan-kangal-kopegi-yaylada-dogum-yapan-koyunla-yavrusunu-korurken-bulundu-1084156582.html
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bitlis, ahlat, oğlak, afad, jandarma, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bitlis, ahlat, oğlak, afad, jandarma, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kayalıkta mahsur kalan yavru oğlaklar AFAD tarafından kurtarıldı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde dağlık arazideki kayalıklarda mahsur kalan 6 yavru oğlak AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Ahlat ilçesine bağlı Uludere Köyü kırsalındaki dağlık arazide sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 6 yavru oğlak, arazide bulunan kayalık alanda mahsur kaldı.
Oğlakların sahibi tarafından Jandarma'ya yapılan ihbar sonucu olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden AFAD ekipleri kayalık alanda mahsur kalan yavru oğlakları ip yardımıyla yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan kurtararak sahibine teslim etti.