https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/2-gundur-kayip-olan-kangal-kopegi-yaylada-dogum-yapan-koyunla-yavrusunu-korurken-bulundu-1084156582.html

2 gündür kayıp olan Kangal köpeği, yaylada doğum yapan koyunla yavrusunu korurken bulundu

2 gündür kayıp olan Kangal köpeği, yaylada doğum yapan koyunla yavrusunu korurken bulundu

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, iki gündür kayıp olan Kangal cinsi çoban köpeği, yaylada doğum yapan koyunla yavrusunu korurken bulundu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T09:14+0300

2024-05-24T09:14+0300

2024-05-24T09:14+0300

kangal

kangal

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yaşam

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koruma alanı

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Karayazı ilçesinin Çakmaközü'nde yaşayan Ferit Kaya'ya ait yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvanı Sünnet Yaylası'nda otlatan çoban Azat Miroğlu, sayım esnasında bir koyunun eksik olduğunu fark etti.Bunun üzerine kayıp koyunu mahalle çevresinde ve arazide aramaya başlayan Miroğlu, bu esnada can dostu "Kral" isimli Kangal köpeğinin de sürünün yanında olmadığını anladı.Aramalardan sonuç alamayan Miroğlu, yaklaşık 2 gün sonra koyunları yaylada otlatırken bitkilerin arasında beyaz bir şeyin hareket ettiğini gördü.'İki gündür aç susuz bekliyor'Bölgeye doğru ilerleyen Miroğlu, kayıp koyunu arazide yavrulamış halde ve köpeğini de hayvanları tehlikelere karşı korurken buldu.Koyun ve kuzusu ile köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Miroğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.Miroğlu, görüntüyü çekerken, "İki gündür kayıp olan Kangal köpeğim ile koyunumu buldum. Arayıp bulamıyordum, koyunum gördüğünüz gibi doğum yapmış. Köpeğim de iki gündür yanında aç susuz bekliyor." ifadelerini kullandı.Sürü sahibi Ferit Kaya da bulunan koyununu arazide koruyan köpeği Kral'ı etle ödüllendirdiğini dile getirdi.

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