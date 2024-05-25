https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/karsta-saganak-ve-dolu-yildirimin-isabet-ettigi-caminin-minaresinin-bir-bolumu-yikildi-1084201586.html
Kars'ta sağanak ve dolu: Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı
Kars'ta sağanak ve dolu: Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı
Sputnik Türkiye
Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T18:21+0300
2024-05-25T18:21+0300
2024-05-25T18:22+0300
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kars
sağanak
dolu
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Kars'ın Digor ilçesinbağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü. Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, Anadolu Ajansı muhabirine, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/col-tozu-yeniden-geliyor-pazartesi-gunu-turkiyeye-suriye-uzerinden-ulasmasi-bekleniyor-1084199468.html
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kars, sağanak, dolu, yıldırım
kars, sağanak, dolu, yıldırım
Kars'ta sağanak ve dolu: Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı
18:21 25.05.2024 (güncellendi: 18:22 25.05.2024)
Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu.
Kars'ın Digor ilçesinbağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü. Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.
Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.
Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, Anadolu Ajansı muhabirine, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı" ifadelerini kullandı.