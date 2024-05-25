https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/karsta-saganak-ve-dolu-yildirimin-isabet-ettigi-caminin-minaresinin-bir-bolumu-yikildi-1084201586.html

Kars'ta sağanak ve dolu: Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı

Kars'ta sağanak ve dolu: Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı

Sputnik Türkiye

Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T18:21+0300

2024-05-25T18:21+0300

2024-05-25T18:22+0300

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Kars'ın Digor ilçesinbağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü. Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, Anadolu Ajansı muhabirine, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı" ifadelerini kullandı.

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