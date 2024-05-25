https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/col-tozu-yeniden-geliyor-pazartesi-gunu-turkiyeye-suriye-uzerinden-ulasmasi-bekleniyor-1084199468.html

Çöl tozu yeniden geliyor: Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden ulaşması bekleniyor

Çöl tozu yeniden geliyor: Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden ulaşması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozu gelmesi bekleniyor. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T17:09+0300

2024-05-25T17:09+0300

2024-05-25T17:09+0300

yaşam

çöl tozu

türkiye

hava

sis

suriye

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Hava Forum'un haberine göre, Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozunun geleceği belirtildi. Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen çöl tozu, ulaştığı kentte sise ve gökyüzünde renk değişimine neden oluyor. Uzmanlar çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/col-tozu-uyarisi-yunanistan-uzerinden-geliyor-1-hafta-surecek-1083962400.html

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çöl tozu, türkiye, hava, sis, suriye