https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/col-tozu-yeniden-geliyor-pazartesi-gunu-turkiyeye-suriye-uzerinden-ulasmasi-bekleniyor-1084199468.html
Çöl tozu yeniden geliyor: Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden ulaşması bekleniyor
Çöl tozu yeniden geliyor: Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden ulaşması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozu gelmesi bekleniyor. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T17:09+0300
2024-05-25T17:09+0300
2024-05-25T17:09+0300
yaşam
çöl tozu
türkiye
hava
sis
suriye
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Hava Forum'un haberine göre, Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozunun geleceği belirtildi. Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen çöl tozu, ulaştığı kentte sise ve gökyüzünde renk değişimine neden oluyor. Uzmanlar çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/col-tozu-uyarisi-yunanistan-uzerinden-geliyor-1-hafta-surecek-1083962400.html
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çöl tozu, türkiye, hava, sis, suriye
çöl tozu, türkiye, hava, sis, suriye
Çöl tozu yeniden geliyor: Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden ulaşması bekleniyor
Pazartesi günü Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozu gelmesi bekleniyor.
Hava Forum'un haberine göre, Türkiye'ye Suriye üzerinden çöl tozunun geleceği belirtildi.
Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen çöl tozu, ulaştığı kentte sise ve gökyüzünde renk değişimine neden oluyor.
Uzmanlar çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.