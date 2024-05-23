https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bize-her-yer-trabzon-diyen-senegalli-cay-iscileri-kacak-cikti-sinir-disi-edilecekler-1084130449.html

‘Bize her yer Trabzon’ diyen Senegalli çay işçileri kaçak çıktı: Sınır dışı edilecekler

‘Bize her yer Trabzon’ diyen Senegalli çay işçileri kaçak çıktı: Sınır dışı edilecekler

Sputnik Türkiye

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı işçiler, yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı. Ancak Afrikalı... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T13:35+0300

2024-05-23T13:35+0300

2024-05-23T13:35+0300

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Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlanmıştı.İşçilerin ünlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul’a gönderilerek, buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.Trabzon’un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek, “İlk yılımda Of’ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye’de ilk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Senegal’den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim. Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal’den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of’luyum” ifadelerini kullanmıştı.2 yıl önce Türkiye’ye geldiğini belirten Senegalli İsa Bah ise “İlk kez bu yıl çay toplamaya başladım. Süleyman arkadaşımız bana çay toplamayı öğretiyor. Çay toplamak çok güzel. Allah’a şükür buradakiler çok iyi. Çay sezonu bittikten sonra tekrar İstanbul’a gideceğim. Fabrikada çalışıyorum. Günde yaklaşık 500 kilogram çay kesiyoruz. 3 hafta daha burada çay toplayacağım. Bende artık Trabzonlu oldum. Bize her yer Trabzon” şeklinde konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/senegalli-isciler-cay-hasadinda-yevmiyeyi-duyan-buraya-gelmeye-basladi-1084056728.html

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