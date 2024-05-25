https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/kadikoy-anadolu-lisesi-ogrencileriden-okul-mudurune-protesto-ogrenciler-torende-sirtini-dondu-1084198267.html

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriden okul müdürüne protesto: Öğrenciler törende sırtını döndü

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriden okul müdürüne protesto: Öğrenciler törende sırtını döndü

Sputnik Türkiye

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan kovmakla öğrencileri tehdit eden okul müdürüne mezuniyet töreninde tepki göstererek sırtını döndü. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T16:36+0300

2024-05-25T16:36+0300

2024-05-25T16:36+0300

yaşam

okul müdürü

protesto

tepki

kadıköy anadolu lisesi

öğrenci

mezuniyet töreni

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İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni sırasında öğrenciler okul müdürünü protesto etti. İddiaya göre, daha önce henüz öğrenilemeyen bir nedenle okulun müdürü tarafından, okulda okuyan bazı öğrenciler okuldan kovulmakla tehdit edildi.Okulda bu yıl son sınıf olan öğrenciler geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kendilerini tehdit eden okul müdürünün konuştuğu sırada sırtlarını dönerek bu duruma tepki gösterdi.

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okul müdürü, protesto, tepki, kadıköy anadolu lisesi, öğrenci, mezuniyet töreni