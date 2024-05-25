https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/kadikoy-anadolu-lisesi-ogrencileriden-okul-mudurune-protesto-ogrenciler-torende-sirtini-dondu-1084198267.html
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriden okul müdürüne protesto: Öğrenciler törende sırtını döndü
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriden okul müdürüne protesto: Öğrenciler törende sırtını döndü
Sputnik Türkiye
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan kovmakla öğrencileri tehdit eden okul müdürüne mezuniyet töreninde tepki göstererek sırtını döndü. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T16:36+0300
2024-05-25T16:36+0300
2024-05-25T16:36+0300
yaşam
okul müdürü
protesto
tepki
kadıköy anadolu lisesi
öğrenci
mezuniyet töreni
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İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni sırasında öğrenciler okul müdürünü protesto etti. İddiaya göre, daha önce henüz öğrenilemeyen bir nedenle okulun müdürü tarafından, okulda okuyan bazı öğrenciler okuldan kovulmakla tehdit edildi.Okulda bu yıl son sınıf olan öğrenciler geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kendilerini tehdit eden okul müdürünün konuştuğu sırada sırtlarını dönerek bu duruma tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/belediye-baskani-darbedilen-universite-ogrencileriyle-bulustu-yasadiklari-sorunlari-cozecegiz-1083483119.html
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okul müdürü, protesto, tepki, kadıköy anadolu lisesi, öğrenci, mezuniyet töreni
okul müdürü, protesto, tepki, kadıköy anadolu lisesi, öğrenci, mezuniyet töreni
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriden okul müdürüne protesto: Öğrenciler törende sırtını döndü
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan kovmakla öğrencileri tehdit eden okul müdürüne mezuniyet töreninde tepki göstererek sırtını döndü.
İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni sırasında öğrenciler okul müdürünü protesto etti.
İddiaya göre, daha önce henüz öğrenilemeyen bir nedenle okulun müdürü tarafından, okulda okuyan bazı öğrenciler okuldan kovulmakla tehdit edildi.
Okulda bu yıl son sınıf olan öğrenciler geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kendilerini tehdit eden okul müdürünün konuştuğu sırada sırtlarını dönerek bu duruma tepki gösterdi.