https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/belediye-baskani-darbedilen-universite-ogrencileriyle-bulustu-yasadiklari-sorunlari-cozecegiz-1083483119.html

Belediye Başkanı darbedilen üniversite öğrencileriyle buluştu: 'Yaşadıkları sorunları çözeceğiz'

Belediye Başkanı darbedilen üniversite öğrencileriyle buluştu: 'Yaşadıkları sorunları çözeceğiz'

Sputnik Türkiye

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 Mayıs'ta Sürmene ilçesinde darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T17:52+0300

2024-05-04T17:52+0300

2024-05-04T17:52+0300

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Genç, Sürmene'de yaşanan üzücü olayın ardından öğrencileri makamında ağırladı.Şehrin bu tür münferit olayları kabul etmeyeceğini belirten Genç, yaşanan talihsiz olayın tekrarlanmaması ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirler konusunda harekete geçtiklerini bildirdi.Genç, Valilik, KTÜ ve diğer kurumların yetkilileriyle yaşanan talihsiz olayla ilgili yapılması gerekenleri görüştüklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:Sürmene ilçesinde 2 Mayıs'ta Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.T.D. ile Ö.D, minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı. Gözaltına alınan K.D. ve Ö.D. tutuklanmış, S.Y. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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trabzon, trabzon büyükşehir belediyesi, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), ahmet metin genç, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım