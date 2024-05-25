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Japonya, Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti
Japonya, Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti
Sputnik Türkiye
Japonya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' takdim etti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T22:14+0300
2024-05-25T22:14+0300
spor
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japonya
kültür
ok
gençlik ve spor bakanlığı
dünya etnospor konfederasyonu
recep tayyip erdoğan
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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilal Erdoğan ve ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima Isao, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'nin eski Tokyo büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, salondakileri Japonca selamlayarak başladığı konuşmasında taltiflerinden dolayı Japonya Devleti ve Büyükelçiliğine teşekkür ederek, Türkiye-Japonya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi.Türkler ve Japonların geleneklerine bağlı, kadim kültürleri, tarihleri ve geçmişleri bulunan milletler olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, dünyada kültürel yozlaşmanın alabildiğince ilerlediğini, kimliksizleşmenin globalleşme olarak pazarlandığını dile getirdi.Batı medeniyetinin bütün dünyayı pazar haline getirmeye çalıştığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Dünyanın bu kültürel yozlaşmaya, tek renkliliğe zorlanmasına karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Dünyanın bütün milletlerinin kendi kültürlerini yaşatabilmesine, öz güvenle sunabilmesine imkan sağlanması gerekir. Türkiye ve Japonya'nın da bu felsefeyi savunan ülkeler ve milletler olduğunu düşünüyorum." dedi.Kardeş okullar kuruluyor Dünyadaki kurum ve kuruluşların Gazze'de yaşananların önüne geçemediğinin altını çizen Bilal Erdoğan, "Onun alternatif paradigmalar üretecek tarihi ve kültürel derinliği haiz milletlerin bu konularda el ele verip biraz üzerinde konuşması lazım. Tüm dünya, Batı medeniyetinin bizi getirdiği ve götürmekte olduğu muhtemel kaosa mecbur olmamalı." diye konuştu.Bir ortaokulda Japonya programının kurulmasına öncülük ettiklerini dile getiren Bilal Erdoğan, programa her yıl 30 öğrencinin kabul edildiğini, öğrencilerin her sene yaklaşık bir ay Tokyo'da Japonca eğitim aldıklarını anlattı.Kardeş okullar kurarak çalışmayı karşılıklı hale getirmek istediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, Türk-Japon Üniversitesinin kurulmasından bu yana uzaktan ve yakından destek verdiklerini kaydetti.Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısı 3 bini aştıTörende konuşan Büyükelçi Katsumata da Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde Bilal Erdoğan'a ödül vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bilal Erdoğan'ın 2024 yılı İlkbahar Dönemi Nişan Tevdii vesilesiyle 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' ile taltif edilmesi dolayısıyla, Japonya hükümetini temsilen kendilerine içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.Bilal Erdoğan'ın, dünyadaki geleneksel sporların ve kültürlerin korunması, bunlara yönelik bilincin arttırılması konusunda gayret gösterdiğini dile getiren Katsumata, özellikle Japonya'nın geleneksel okçuluk gösterisi Yabusame'nin küresel olarak yaygınlaşması ve tanınmasına da büyük katkıda bulunduğunu söyledi ve şunları aktardı: Katsumata, Bilal Erdoğan'ın Türkiye'de Japon kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasında etkileşimin gelişmesine de katkıda bulunduğunu söyleyerek, Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısının 3 bini aştığını belirtti.
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bilal erdoğan, japonya, kültür, ok, gençlik ve spor bakanlığı, dünya etnospor konfederasyonu, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, büyükelçilik, kültür & sanat
bilal erdoğan, japonya, kültür, ok, gençlik ve spor bakanlığı, dünya etnospor konfederasyonu, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, büyükelçilik, kültür & sanat

Japonya, Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti

22:14 25.05.2024
© Harun ÖzalpBilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© Harun Özalp
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Japonya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' takdim etti.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilal Erdoğan ve ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima Isao, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'nin eski Tokyo büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, salondakileri Japonca selamlayarak başladığı konuşmasında taltiflerinden dolayı Japonya Devleti ve Büyükelçiliğine teşekkür ederek, Türkiye-Japonya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi.
Türkler ve Japonların geleneklerine bağlı, kadim kültürleri, tarihleri ve geçmişleri bulunan milletler olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, dünyada kültürel yozlaşmanın alabildiğince ilerlediğini, kimliksizleşmenin globalleşme olarak pazarlandığını dile getirdi.
Batı medeniyetinin bütün dünyayı pazar haline getirmeye çalıştığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Dünyanın bu kültürel yozlaşmaya, tek renkliliğe zorlanmasına karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Dünyanın bütün milletlerinin kendi kültürlerini yaşatabilmesine, öz güvenle sunabilmesine imkan sağlanması gerekir. Türkiye ve Japonya'nın da bu felsefeyi savunan ülkeler ve milletler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kardeş okullar kuruluyor

Dünyadaki kurum ve kuruluşların Gazze'de yaşananların önüne geçemediğinin altını çizen Bilal Erdoğan, "Onun alternatif paradigmalar üretecek tarihi ve kültürel derinliği haiz milletlerin bu konularda el ele verip biraz üzerinde konuşması lazım. Tüm dünya, Batı medeniyetinin bizi getirdiği ve götürmekte olduğu muhtemel kaosa mecbur olmamalı." diye konuştu.
Bir ortaokulda Japonya programının kurulmasına öncülük ettiklerini dile getiren Bilal Erdoğan, programa her yıl 30 öğrencinin kabul edildiğini, öğrencilerin her sene yaklaşık bir ay Tokyo'da Japonca eğitim aldıklarını anlattı.
Kardeş okullar kurarak çalışmayı karşılıklı hale getirmek istediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, Türk-Japon Üniversitesinin kurulmasından bu yana uzaktan ve yakından destek verdiklerini kaydetti.

Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısı 3 bini aştı

Törende konuşan Büyükelçi Katsumata da Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde Bilal Erdoğan'a ödül vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bilal Erdoğan'ın 2024 yılı İlkbahar Dönemi Nişan Tevdii vesilesiyle 'Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti' ile taltif edilmesi dolayısıyla, Japonya hükümetini temsilen kendilerine içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.
Bilal Erdoğan'ın, dünyadaki geleneksel sporların ve kültürlerin korunması, bunlara yönelik bilincin arttırılması konusunda gayret gösterdiğini dile getiren Katsumata, özellikle Japonya'nın geleneksel okçuluk gösterisi Yabusame'nin küresel olarak yaygınlaşması ve tanınmasına da büyük katkıda bulunduğunu söyledi ve şunları aktardı:

(Bilal Erdoğan) Yabusame yapmak suretiyle Japonya'nın kültürünün Türkiye dışında da tanınmasına ve yayılmasına büyük katkıda bulundu. Bu şekilde, Japon kültürüne yönelik uluslararası toplumun bilincini arttırmak konusunda Sayın Erdoğan'ın kararlılığı ve önderliği için en derin saygılarımı sunuyorum.

Katsumata, Bilal Erdoğan'ın Türkiye'de Japon kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasında etkileşimin gelişmesine de katkıda bulunduğunu söyleyerek, Türkiye'de Japonca öğrenenlerin sayısının 3 bini aştığını belirtti.
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