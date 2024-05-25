https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/italya-kieve-tek-bir-asker-gondermeyecegiz-ve-techizatlarimiz-yalnizca-ukrayna-icinde-kullanilmali-1084202900.html

İtalya: Kiev'e tek bir asker göndermeyeceğiz ve teçhizatlarımız yalnızca Ukrayna içinde kullanılmalı

İtalya: Kiev'e tek bir asker göndermeyeceğiz ve teçhizatlarımız yalnızca Ukrayna içinde kullanılmalı

Sputnik Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, Kiev'e sağlanan askeri teçhizatın yalnızca ülke içinde kullanılması gerektiğini dile getirdi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T19:40+0300

2024-05-25T19:40+0300

2024-05-25T19:40+0300

ukrayna krizi

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italya dışişleri bakanlığı

antonio tajani

nato

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

rusya

matteo salvini

italya başbakan yardımcısı matteo salvini

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İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kiev'in Rus topraklarına saldırılar da dahil olmak üzere Batı silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırma önerisini yorumlarken NATO kararlarının müttefiklerle birlikte alınması gerektiğini söyledi.Tajani açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bir diğer başbakan yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de yaptığı açıklamada, Kiev'in Batı silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olmadığını belirterek, "İtalya kimseyle savaş halinde değil ve Ukrayna'ya askeri yardımda bulunsak bile Kiev'in Rusya'daki askeri tesisleri vurma yasağını kaldırmamız söz konusu olamaz. Biz barış istiyoruz, üçüncü bir dünya savaşının ön koşullarını değil" dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg daha önce verdiği bir mülakatta NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan Rus topraklarında bulunan askeri tesislere Batı silahlarıyla saldırı düzenleyip düzenleyemeyeceğini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/stoltenberg-ukrayna-bati-silahlarini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanabilmeli--1084187826.html

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