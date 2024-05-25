https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/italya-kieve-tek-bir-asker-gondermeyecegiz-ve-techizatlarimiz-yalnizca-ukrayna-icinde-kullanilmali-1084202900.html
İtalya: Kiev'e tek bir asker göndermeyeceğiz ve teçhizatlarımız yalnızca Ukrayna içinde kullanılmalı
İtalya: Kiev'e tek bir asker göndermeyeceğiz ve teçhizatlarımız yalnızca Ukrayna içinde kullanılmalı
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, Kiev'e sağlanan askeri teçhizatın yalnızca ülke içinde kullanılması gerektiğini dile getirdi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T19:40+0300
2024-05-25T19:40+0300
2024-05-25T19:40+0300
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İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kiev'in Rus topraklarına saldırılar da dahil olmak üzere Batı silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırma önerisini yorumlarken NATO kararlarının müttefiklerle birlikte alınması gerektiğini söyledi.Tajani açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bir diğer başbakan yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de yaptığı açıklamada, Kiev'in Batı silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olmadığını belirterek, "İtalya kimseyle savaş halinde değil ve Ukrayna'ya askeri yardımda bulunsak bile Kiev'in Rusya'daki askeri tesisleri vurma yasağını kaldırmamız söz konusu olamaz. Biz barış istiyoruz, üçüncü bir dünya savaşının ön koşullarını değil" dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg daha önce verdiği bir mülakatta NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan Rus topraklarında bulunan askeri tesislere Batı silahlarıyla saldırı düzenleyip düzenleyemeyeceğini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/stoltenberg-ukrayna-bati-silahlarini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanabilmeli--1084187826.html
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italya, italya dışişleri bakanlığı, antonio tajani, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, rusya, matteo salvini, italya başbakan yardımcısı matteo salvini
italya, italya dışişleri bakanlığı, antonio tajani, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, rusya, matteo salvini, italya başbakan yardımcısı matteo salvini
İtalya: Kiev'e tek bir asker göndermeyeceğiz ve teçhizatlarımız yalnızca Ukrayna içinde kullanılmalı
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, Kiev'e sağlanan askeri teçhizatın yalnızca ülke içinde kullanılması gerektiğini dile getirdi.
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kiev'in Rus topraklarına saldırılar da dahil olmak üzere Batı silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırma önerisini yorumlarken NATO kararlarının müttefiklerle birlikte alınması gerektiğini söyledi.
Tajani açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Biz NATO'nun bir parçasıyız ama kararlar ortaklaşa alınmalı. Kiev'in seçimi kendi bileceği iştir. Ukrayna'ya tek bir İtalyan askeri göndermeyeceğiz ve askeri teçhizatımız Ukrayna içinde kullanılmalı.
Bir diğer başbakan yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de yaptığı açıklamada, Kiev'in Batı silahlarını kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olmadığını belirterek, "İtalya kimseyle savaş halinde değil ve Ukrayna'ya askeri yardımda bulunsak bile Kiev'in Rusya'daki askeri tesisleri vurma yasağını kaldırmamız söz konusu olamaz. Biz barış istiyoruz, üçüncü bir dünya savaşının ön koşullarını değil" dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg daha önce verdiği bir mülakatta NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan Rus topraklarında bulunan askeri tesislere Batı silahlarıyla saldırı düzenleyip düzenleyemeyeceğini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söylemişti.