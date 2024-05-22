https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turk-disisleri-filistin-devletinin-taninacak-olmasindan-buyuk-memnuniyet-duyuyoruz-1084084895.html
Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz
Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacakları açıklamalardan büyük... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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2024-05-22T11:14+0300
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israil- filistin çatışması
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Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan, 'Bazı Avrupa Ülkelerinin Filistin Devleti’ni Tanıyacakları Yönündeki Açıklamaları Hk.' isimi duyuruda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyuran İspanya, İrlanda ve Norveç'in bu açıklamalarında memnuniyet duyulduğu belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html
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Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz
11:14 22.05.2024 (güncellendi: 11:18 22.05.2024)
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacakları açıklamalardan büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan, 'Bazı Avrupa Ülkelerinin Filistin Devleti’ni Tanıyacakları Yönündeki Açıklamaları Hk.' isimi duyuruda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyuran İspanya, İrlanda ve Norveç'in bu açıklamalarında memnuniyet duyulduğu belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz.
Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır.
Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz.