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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turk-disisleri-filistin-devletinin-taninacak-olmasindan-buyuk-memnuniyet-duyuyoruz-1084084895.html
Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz
Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacakları açıklamalardan büyük... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T11:14+0300
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Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan, 'Bazı Avrupa Ülkelerinin Filistin Devleti’ni Tanıyacakları Yönündeki Açıklamaları Hk.' isimi duyuruda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyuran İspanya, İrlanda ve Norveç'in bu açıklamalarında memnuniyet duyulduğu belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html
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Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz

11:14 22.05.2024 (güncellendi: 11:18 22.05.2024)
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / Arşiv
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacakları açıklamalardan büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan, 'Bazı Avrupa Ülkelerinin Filistin Devleti’ni Tanıyacakları Yönündeki Açıklamaları Hk.' isimi duyuruda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyuran İspanya, İrlanda ve Norveç'in bu açıklamalarında memnuniyet duyulduğu belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır.

Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz.

Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
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