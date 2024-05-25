https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/guney-afrikali-siyasetci-mandeladan-israilin-2024-olimpiyat-oyunlarindan-men-edilmesi-cagrisi-1084187965.html

Güney Afrikalı siyasetçi Mandela'dan İsrail'in 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı

Güney Afrikalı siyasetçi Mandela'dan İsrail'in 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı

Sputnik Türkiye

Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, tüm... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T00:59+0300

2024-05-25T00:59+0300

2024-05-25T00:59+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

zwelivelile mandla mandela

nelson mandela

2024 paris olimpiyatları

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Cenevre Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından Cenevre Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Derneği, Cenevre Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği ve Cenevre Üniversitesi Arap Dünyası Derneğinin katkılarıyla 'Uluslararası Hukukun Tek Taraflı Uygulanması: Olimpiyat Oyunlarının Önemi' başlıklı panel Cenevre Üniversitesinde düzenlendi.Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela'nın konuşmacı olarak katıldığı panel, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Gazze'deki hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşuyla başladı.Mandela, dün Lozan'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesini ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulunan dünya çapındaki milyonlarca kişiyle seslerimizi birleştiriyoruz" dedi.Olimpiyatlarda soykırımın yeri olmadığına vurgu yapan Mandela, dünyanın dört bir yanındaki gencin bu konuda harekete geçmesinin kendilerini cesaretlendirdiğini ve İsrail'in yaptıkları karşısında susmayacaklarını söyledi.Mandela, tüm aktivistlere İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi yönündeki çabalarına destek olma çağrısında bulunurken, FIFA'dan da soykırım devam ettiği ve ateşkes sağlanmadığı sürece İsrail'in müsabakalardan men edilmesi yönünde karar almasını beklediklerini kaydetti.'Tüm uluslara Filistin davasına destek çağrısında bulunmaya devam ediyoruz'İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'taki mülteci kamplarında mahsur kalan bir milyona yakın masum Filistinliye saldırmaya devam ettiğini söyleyen Mandela, İsrail'in Gazze halkını insani yardımdan, sudan, ilaçtan ve elektrikten mahrum etmeyi sürdürdüğünü belirtti.Mandela, "Tüm uluslara Filistin davasına destek ve dayanışma çağrısında bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Hükümetleri Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için yeteri kadar etkili olamamakla eleştiren Mandela, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım çalışanları olarak ablukanın kaldırılmasını sağlayacaklarını bildirdi.Mandela, dünya genelindeki öğrencilerin üniversite kampüslerinde Filistin'e destek eylemleri düzenlemelerinin ve acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısında bulunmalarının önemine işaret ederek, "Dünyanın her yerindeki gençler statükoya meydan okuyor. Ana akım medyadaki yalanlara ve propagandaya son verilmesini talep ediyor. Dünya, İsrail'in gerçekleştirdiği acımasız soykırım eylemlerine karşı uyandı. Filistin halkıyla farkındalık oluşturmaya ve dayanışma eylemlerine katılmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/filistinin-avrupali-devletler-tarafindan-taninmasi-iki-devletli-cozume-yonelik-guclu-bir-adim-1084185224.html

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