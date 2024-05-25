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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/guney-afrikali-siyasetci-mandeladan-israilin-2024-olimpiyat-oyunlarindan-men-edilmesi-cagrisi-1084187965.html
Güney Afrikalı siyasetçi Mandela'dan İsrail'in 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı
Güney Afrikalı siyasetçi Mandela'dan İsrail'in 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, tüm... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T00:59+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
zwelivelile mandla mandela
nelson mandela
2024 paris olimpiyatları
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Cenevre Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından Cenevre Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Derneği, Cenevre Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği ve Cenevre Üniversitesi Arap Dünyası Derneğinin katkılarıyla 'Uluslararası Hukukun Tek Taraflı Uygulanması: Olimpiyat Oyunlarının Önemi' başlıklı panel Cenevre Üniversitesinde düzenlendi.Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela'nın konuşmacı olarak katıldığı panel, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Gazze'deki hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşuyla başladı.Mandela, dün Lozan'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesini ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulunan dünya çapındaki milyonlarca kişiyle seslerimizi birleştiriyoruz" dedi.Olimpiyatlarda soykırımın yeri olmadığına vurgu yapan Mandela, dünyanın dört bir yanındaki gencin bu konuda harekete geçmesinin kendilerini cesaretlendirdiğini ve İsrail'in yaptıkları karşısında susmayacaklarını söyledi.Mandela, tüm aktivistlere İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi yönündeki çabalarına destek olma çağrısında bulunurken, FIFA'dan da soykırım devam ettiği ve ateşkes sağlanmadığı sürece İsrail'in müsabakalardan men edilmesi yönünde karar almasını beklediklerini kaydetti.'Tüm uluslara Filistin davasına destek çağrısında bulunmaya devam ediyoruz'İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'taki mülteci kamplarında mahsur kalan bir milyona yakın masum Filistinliye saldırmaya devam ettiğini söyleyen Mandela, İsrail'in Gazze halkını insani yardımdan, sudan, ilaçtan ve elektrikten mahrum etmeyi sürdürdüğünü belirtti.Mandela, "Tüm uluslara Filistin davasına destek ve dayanışma çağrısında bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Hükümetleri Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için yeteri kadar etkili olamamakla eleştiren Mandela, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım çalışanları olarak ablukanın kaldırılmasını sağlayacaklarını bildirdi.Mandela, dünya genelindeki öğrencilerin üniversite kampüslerinde Filistin'e destek eylemleri düzenlemelerinin ve acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısında bulunmalarının önemine işaret ederek, "Dünyanın her yerindeki gençler statükoya meydan okuyor. Ana akım medyadaki yalanlara ve propagandaya son verilmesini talep ediyor. Dünya, İsrail'in gerçekleştirdiği acımasız soykırım eylemlerine karşı uyandı. Filistin halkıyla farkındalık oluşturmaya ve dayanışma eylemlerine katılmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/filistinin-avrupali-devletler-tarafindan-taninmasi-iki-devletli-cozume-yonelik-guclu-bir-adim-1084185224.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, zwelivelile mandla mandela, nelson mandela, 2024 paris olimpiyatları
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Güney Afrikalı siyasetçi Mandela'dan İsrail'in 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı

00:59 25.05.2024
© AA / Muhammet İkbal ArslanGüney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela
Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© AA / Muhammet İkbal Arslan
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Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, tüm aktivistleri bu çağrıya destek olmaya davet etti.
Cenevre Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından Cenevre Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Derneği, Cenevre Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği ve Cenevre Üniversitesi Arap Dünyası Derneğinin katkılarıyla 'Uluslararası Hukukun Tek Taraflı Uygulanması: Olimpiyat Oyunlarının Önemi' başlıklı panel Cenevre Üniversitesinde düzenlendi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela'nın konuşmacı olarak katıldığı panel, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Gazze'deki hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşuyla başladı.
Mandela, dün Lozan'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesini ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulunan dünya çapındaki milyonlarca kişiyle seslerimizi birleştiriyoruz" dedi.
Olimpiyatlarda soykırımın yeri olmadığına vurgu yapan Mandela, dünyanın dört bir yanındaki gencin bu konuda harekete geçmesinin kendilerini cesaretlendirdiğini ve İsrail'in yaptıkları karşısında susmayacaklarını söyledi.
Mandela, tüm aktivistlere İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi yönündeki çabalarına destek olma çağrısında bulunurken, FIFA'dan da soykırım devam ettiği ve ateşkes sağlanmadığı sürece İsrail'in müsabakalardan men edilmesi yönünde karar almasını beklediklerini kaydetti.

'Tüm uluslara Filistin davasına destek çağrısında bulunmaya devam ediyoruz'

İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'taki mülteci kamplarında mahsur kalan bir milyona yakın masum Filistinliye saldırmaya devam ettiğini söyleyen Mandela, İsrail'in Gazze halkını insani yardımdan, sudan, ilaçtan ve elektrikten mahrum etmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Mandela, "Tüm uluslara Filistin davasına destek ve dayanışma çağrısında bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Hükümetleri Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için yeteri kadar etkili olamamakla eleştiren Mandela, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım çalışanları olarak ablukanın kaldırılmasını sağlayacaklarını bildirdi.
Mandela, dünya genelindeki öğrencilerin üniversite kampüslerinde Filistin'e destek eylemleri düzenlemelerinin ve acil ateşkes ve soykırımın durdurulması çağrısında bulunmalarının önemine işaret ederek, "Dünyanın her yerindeki gençler statükoya meydan okuyor. Ana akım medyadaki yalanlara ve propagandaya son verilmesini talep ediyor. Dünya, İsrail'in gerçekleştirdiği acımasız soykırım eylemlerine karşı uyandı. Filistin halkıyla farkındalık oluşturmaya ve dayanışma eylemlerine katılmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Filistin bayrağı destek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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