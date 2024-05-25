Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum isim vermeden Ali Koç'a tepki gösterdi
© SAMET YALÇIN-AW196278Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.
© SAMET YALÇIN-AW196278
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Galatasaray'da başkan adaylarından Süheyl Batum, Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Batum, ''Bugün çok güzel geçecek' açıklamasında bulundu.
Galatasaray Kulübü'nün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde başladı.
Oy kullanma süreci sürerken başkan adaylarından Süheyl Batum şu açıklamalarda bulundu.
Oy kullanma süreci sürerken başkan adaylarından Süheyl Batum şu açıklamalarda bulundu.
"Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."
Ali Koç'a tepki
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahada yaşanan olaylara değinen Batum şu sözlere yer verdi:
"Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'de spordaki inanılmaz ortam Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir."
"Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'de spordaki inanılmaz ortam Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir."