https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/fatma-karanfilden-kotu-haber-1084188163.html

Fatma Karanfil’den kötü haber

Fatma Karanfil’den kötü haber

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta isimlerinden 72 yaşındaki Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T09:30+0300

2024-05-25T09:30+0300

2024-05-25T09:30+0300

yaşam

fatma karanfil

aşk-ı memnu

aşk-ı memnu

dizi

film

sinema

yeşilçam

keloğlan

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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste ve Keloğlan'daki Fatma karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil’in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi.Fatma Karanfil kimdir?3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.Fatma Karanfil filmleri

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