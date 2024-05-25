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Fatma Karanfil’den kötü haber
Fatma Karanfil’den kötü haber
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta isimlerinden 72 yaşındaki Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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aşk-ı memnu
aşk-ı memnu
dizi
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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste ve Keloğlan'daki Fatma karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil’in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi.Fatma Karanfil kimdir?3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.Fatma Karanfil filmleri
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fatma karanfil gençliği, fatma karanfil filmleri, fatma karanfil keloğlan, fatma karanfil yusuf güney, fatma karanfil ali kocatepe

Fatma Karanfil’den kötü haber

09:30 25.05.2024
© AAFatma Karanfil
Fatma Karanfil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© AA
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Türk sinemasının usta isimlerinden 72 yaşındaki Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde entübe edildi. Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hafızalarda yer etmişti. Sanatçı, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste ve Keloğlan'daki Fatma karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.
Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil’in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi.

Fatma Karanfil kimdir?

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.

Fatma Karanfil filmleri

1968: Kara Battal'ın Acısı
1968: Kezban
1968: Ömrümün Tek Gecesi
1968: Sarmaşık Gülleri
1968: Yakılacak Kitap
1969: Allah Aşkı Yarattı
1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali
1969: Çakırcalı Mehmet Efe
1969: Cesur Kabadayı
1969: Dağlar Kızı Reyhan
1969: Fosforlu Cevriyem
1969: Günah Bende mi?
1969: İki Günahsız Kız
1969: Mezarımı Taştan Oyun
1969: Namus Fedaisi
1969: Ömür Boyu
1969: Sokak Kedisi
1969: Sonbahar Rüzgarları
1969: Yaşamak Ne Güzel Şey
1970: Ayşecik Sana Tapıyorum
1970: Civan Ali
1970: Hoş Memo
1970: İki Aşk Arasında
1970: Kan Yağmuru
1970: Komando Memet
1970: Linç
1970: Müthiş Türk
1970: Öp Beni
1970: Paralı Askerler
1970: Sevgili Muhafızım
1970: Şıllık
1971: Adını Anmayacağım
1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği
1971: Genç Kızlar Pansiyonu
1971: Görünce Kurşunlayın
1971: Kaçaklar
1971: Kanım Vatan İçin
1971: Keloğlan Aramızda
1971: Mavi Boncuk
1971: Süper Adam
1971: The Sensuous Doll
1971: Üvey Ana
1971: Yosmalar Tuzağı
1972: Kadın Yapar
1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü
1972: Zorbanın Aşkı
2002: Çocuklar Duymasın
2002: Evli ve Çocuksuz
2002: Kınalı Kar
2002: Kumsaldaki İzler
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2003: Yeşilçam Denizi
2004: Büyük Buluşma
2004: Çocuklar Ne Olacak
2005: Beşinci Boyut
2005: Üç Kadın
2006: Annemin Gelini
2006: Gülpare
2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz
2007: Elveda Derken
2007: Evimin Erkeği
2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru
2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes
2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş
2007: Yusuf'un Annesi
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Gökten Üç Elma Düştü
2012: Çanakkale 1915
2012: Huzur Sokağı
2013: Selam
2014: Çiçek
2015: Aşk Yeniden
2015: Değiştir Bakalım
2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan
2016: Adını Sen Koy
2017: Bahtiyar Ölmez
2017: Çocuklar Duymasın
2018: Bizi Hatırla
2019: Kimse Bilmez
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