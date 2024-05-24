https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/mujde-uzmanin-tukenmislik-sendromu-ile-dalga-gecmisti-kizilcik-serbetindeki-isine-son-veriliyor-1084165689.html

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu ile dalga geçmişti: 'Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son veriliyor'

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu ile dalga geçmişti: 'Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son veriliyor'

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Müjde Uzman, geçen günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine sosyal medyada bir video... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T13:31+0300

2024-05-24T13:31+0300

2024-05-24T13:31+0300

kızılcık şerbeti

makyöz

kriz

müjde uzman

yaşam

dizi

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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde set bir anda karıştı. Dizide Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş ve 'tükendim' diyerek isyan etmişti.Mesleği yüzünden zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Uzman 'Alın parayı geri' sözleri ile takipçilerine içini dökmüştü. Ünlü ismin ardından dizinin makyözü Esra Okumuş yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti.Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla birlikte video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla adeta dalga geçti. Sosyal medyayı sallayan bu videonun ardından Okumuş açıklama yapmış ve çektiği videonun Müjde Uzman ile dalga geçmek maksadı ile olmadığını söylemişti.Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut bu videoyu affetmedi. Turgut; "Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası, set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çektiği video sebebi ile makyözün işine son verileceği öğrenildi.Uzman ise hızla yayılan bu videonun ardından; "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kizilcik-serbeti-oyuncusu-tukendigini-acikladi-1084061312.html

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müjde uzman makyöz