Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu ile dalga geçmişti: 'Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son veriliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İster kaza ister ihmalkarlık ister sabotaj olsun, biz bunu muhtemelen öğrenemeyeceğiz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
İBB'nin engelli yurttaşlar için hizmetleri neler?
13:30
39 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:13
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/mujde-uzmanin-tukenmislik-sendromu-ile-dalga-gecmisti-kizilcik-serbetindeki-isine-son-veriliyor-1084165689.html
Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu ile dalga geçmişti: 'Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son veriliyor'
Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu ile dalga geçmişti: 'Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son veriliyor'
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Müjde Uzman, geçen günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine sosyal medyada bir video... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T13:31+0300
2024-05-24T13:31+0300
kızılcık şerbeti
makyöz
kriz
müjde uzman
yaşam
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084166380_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b4c926489ab2f8a88c3250ce217643a.jpg
Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde set bir anda karıştı. Dizide Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş ve 'tükendim' diyerek isyan etmişti.Mesleği yüzünden zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Uzman 'Alın parayı geri' sözleri ile takipçilerine içini dökmüştü. Ünlü ismin ardından dizinin makyözü Esra Okumuş yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti.Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla birlikte video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla adeta dalga geçti. Sosyal medyayı sallayan bu videonun ardından Okumuş açıklama yapmış ve çektiği videonun Müjde Uzman ile dalga geçmek maksadı ile olmadığını söylemişti.Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut bu videoyu affetmedi. Turgut; "Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası, set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çektiği video sebebi ile makyözün işine son verileceği öğrenildi.Uzman ise hızla yayılan bu videonun ardından; "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kizilcik-serbeti-oyuncusu-tukendigini-acikladi-1084061312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084166380_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_60c6b719beee0e9ed58fc012d9959720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müjde uzman makyöz
müjde uzman makyöz

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu ile dalga geçmişti: 'Kızılcık Şerbeti'ndeki işine son veriliyor'

13:31 24.05.2024
© Fotoğraf : Show TVMüjde uzman
Müjde uzman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Fotoğraf : Show TV
Abone ol
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Müjde Uzman, geçen günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine sosyal medyada bir video çekerek oyuncu ile dalga geçen makyöz Esra Okumuş'un işine yapımcı tarafından son veriliyor.
Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde set bir anda karıştı. Dizide Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş ve 'tükendim' diyerek isyan etmişti.
Mesleği yüzünden zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Uzman 'Alın parayı geri' sözleri ile takipçilerine içini dökmüştü. Ünlü ismin ardından dizinin makyözü Esra Okumuş yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti.
Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla birlikte video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla adeta dalga geçti. Sosyal medyayı sallayan bu videonun ardından Okumuş açıklama yapmış ve çektiği videonun Müjde Uzman ile dalga geçmek maksadı ile olmadığını söylemişti.
Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut bu videoyu affetmedi. Turgut; "Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası, set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çektiği video sebebi ile makyözün işine son verileceği öğrenildi.
Uzman ise hızla yayılan bu videonun ardından; "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna" demişti.
müjde uzman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
YAŞAM
Kızılcık Şerbeti oyuncusu 'tükendiğini' açıkladı
21 Mayıs, 15:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала