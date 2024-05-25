https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/eski-esi-ahu-yagtuga-10-bin-dolarlik-nafaka-odemesinin-devamina-karar-verilen--cem-yilmazdan-tepki-1084193529.html
Eski eşi Ahu Yağtuğ'a 10 bin dolarlık nafaka ödemesinin devamına karar verilen Cem Yılmaz'dan tepki
Eski eşi Ahu Yağtuğ'a 10 bin dolarlık nafaka ödemesinin devamına karar verilen Cem Yılmaz'dan tepki
Sputnik Türkiye
Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Ahu Yağtu'nun evliliği 11 yıl önce bitmişti. Eski eşler arasındaki nafaka anlaşmazlığı mahkemeye taşınmıştı. Yargıtay, ikili... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T13:46+0300
2024-05-25T13:46+0300
2024-05-25T13:46+0300
yaşam
cem yılmaz
ahu yağtu
nafaka
dava
çocuk
tartışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102595/09/1025950983_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_84cdb15a4304bd51e4acfad80901a7f7.jpg
Mart 2012'de nikâh masasına oturan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, Ağustos 2012'de Kemal adında bir erkek çocukları dünyaya gelmesine rağmen Aralık 2013'te ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.Cem Yılmaz, boşanmanın üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra çocuğu için Ahu Yağtu'ya ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etmişti.Mahkeme kararıyla nafaka 70 bin TL'ye düşürülmüştü. Ancak İstinaf Mahkemesi'ne başvuran Ahu Yağtu, karara itiraz etmişti. Yeni kararda, nafaka tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onadı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/arastirma-sonuclari-ortaya-cikardi-mutlu-ve-uretken-insanlarin-5ortakozelligi-1084193260.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102595/09/1025950983_93:0:844:563_1920x0_80_0_0_a550c317ec1d8c9c67c5807b26e1d62c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem yılmaz, ahu yağtu, nafaka, dava, çocuk, tartışma
cem yılmaz, ahu yağtu, nafaka, dava, çocuk, tartışma
Eski eşi Ahu Yağtuğ'a 10 bin dolarlık nafaka ödemesinin devamına karar verilen Cem Yılmaz'dan tepki
Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Ahu Yağtu'nun evliliği 11 yıl önce bitmişti. Eski eşler arasındaki nafaka anlaşmazlığı mahkemeye taşınmıştı. Yargıtay, ikili arasında krize neden olan konuyu karara bağladı. Oğlu Kemal'in annesine aylık 10 bin dolar ödemeye devam edecek olan Cem Yılmaz, nafaka kararına tepki gösterdi.
Mart 2012'de nikâh masasına oturan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, Ağustos 2012'de Kemal adında bir erkek çocukları dünyaya gelmesine rağmen Aralık 2013'te ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Cem Yılmaz, boşanmanın üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra çocuğu için Ahu Yağtu'ya ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etmişti.
Mahkeme kararıyla nafaka 70 bin TL'ye düşürülmüştü. Ancak İstinaf Mahkemesi'ne başvuran Ahu Yağtu, karara itiraz etmişti. Yeni kararda, nafaka tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onadı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.
Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu:
Evet bütün haberler, yorumlar haklı. Cimriyim ve cocuğumla ilgilenmiyorum (bu bilinen bir gerçek). Ve tabii ki oğlumu tek başıma yaptım :) İyi eğlenceler. Minik not 11 yıl önce boşandım (dünyada bir ilk).