https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/eski-esi-ahu-yagtuga-10-bin-dolarlik-nafaka-odemesinin-devamina-karar-verilen--cem-yilmazdan-tepki-1084193529.html

Eski eşi Ahu Yağtuğ'a 10 bin dolarlık nafaka ödemesinin devamına karar verilen Cem Yılmaz'dan tepki

Eski eşi Ahu Yağtuğ'a 10 bin dolarlık nafaka ödemesinin devamına karar verilen Cem Yılmaz'dan tepki

Sputnik Türkiye

Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Ahu Yağtu'nun evliliği 11 yıl önce bitmişti. Eski eşler arasındaki nafaka anlaşmazlığı mahkemeye taşınmıştı. Yargıtay, ikili... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T13:46+0300

2024-05-25T13:46+0300

2024-05-25T13:46+0300

yaşam

cem yılmaz

ahu yağtu

nafaka

dava

çocuk

tartışma

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Mart 2012'de nikâh masasına oturan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, Ağustos 2012'de Kemal adında bir erkek çocukları dünyaya gelmesine rağmen Aralık 2013'te ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.Cem Yılmaz, boşanmanın üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra çocuğu için Ahu Yağtu'ya ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etmişti.Mahkeme kararıyla nafaka 70 bin TL'ye düşürülmüştü. Ancak İstinaf Mahkemesi'ne başvuran Ahu Yağtu, karara itiraz etmişti. Yeni kararda, nafaka tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onadı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/arastirma-sonuclari-ortaya-cikardi-mutlu-ve-uretken-insanlarin-5ortakozelligi-1084193260.html

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Sputnik Türkiye

cem yılmaz, ahu yağtu, nafaka, dava, çocuk, tartışma