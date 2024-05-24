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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/irandaki-helikopter-kazasinda-buyuk-bilmece-9-yolcu-nerede-1084155388.html
İran'daki helikopter kazasında büyük bilmece: 9. yolcu nerede?
İran'daki helikopter kazasında büyük bilmece: 9. yolcu nerede?
Sputnik Türkiye
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin tam olarak nasıl bu kazaya sürüklendiği araştırılırken, helikopter konvoyu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T08:46+0300
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi memleketi Meşhed'de, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkent Tahran'da, diğer isimler de memleketlerinde defnedildi.İran'da son yılların en büyük olayı olarak kayıtlara geçen helikopter kazasında yetkililer önce dokuz kişinin öldüğünü açıkladı, daha sonra bu sayı sekize düşürüldü.Fars haber ajansı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin korumalarından Cevad Mihrabi'nin sıradağa çakılan helikoptere binmediğini, konvoydaki diğer iki araçtan birinde seyahat ettiğini bildirdi.Cevad Mihrabi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ikinci korumasıydı.İranlı yetkili İsmail Kothari, düşen helikopterdeki dokuzuncu yolcuya dair haberleri ve dile getirilen soruları reddetti.Devrim Muhafızları da İbrahim Reisi'nin helikopterinde yalnızca Cumhurbaşkanı Koruma komutanı general Mehdi Musevi'nin bulunduğunu belirtip çıkan haberlerin kaynağı olarak medyayı gösterdi.Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Pazar günü öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter daha vardı. Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşılırken Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.Helikopterin neden düştüğü belirsizliğini koruyor, İran ordusu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Rusya, soruşturmaya yardım etmek için hazır olduğunu İran'a iletti.Pazartesi sabahı devlet televizyonu ve diğer yayın organları düşen helikopterde dokuz kişinin öldüğünü duyurdu, daha sonra bu sayı güncellendi.
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iran, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, kaza, ibrahim reisi, cenaze, cenaze töreni
iran, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası, kaza, ibrahim reisi, cenaze, cenaze töreni

İran'daki helikopter kazasında büyük bilmece: 9. yolcu nerede?

08:46 24.05.2024
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/HandoutReisi'yi de taşıyan helikopterde kimler vardı?
Reisi'yi de taşıyan helikopterde kimler vardı? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin tam olarak nasıl bu kazaya sürüklendiği araştırılırken, helikopter konvoyu havalanmadan fotoğraflarda görünen Cumhurbaşkanı Reisi'nin ikinci koruması, kazanın ardından büyük bir soru işaretine dönüştü. Öldüğü açıklandı, ardından yaşadığı duyuruldu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi memleketi Meşhed'de, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkent Tahran'da, diğer isimler de memleketlerinde defnedildi.
İran'da son yılların en büyük olayı olarak kayıtlara geçen helikopter kazasında yetkililer önce dokuz kişinin öldüğünü açıkladı, daha sonra bu sayı sekize düşürüldü.
Fars haber ajansı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin korumalarından Cevad Mihrabi'nin sıradağa çakılan helikoptere binmediğini, konvoydaki diğer iki araçtan birinde seyahat ettiğini bildirdi.
Cevad Mihrabi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ikinci korumasıydı.
İranlı yetkili İsmail Kothari, düşen helikopterdeki dokuzuncu yolcuya dair haberleri ve dile getirilen soruları reddetti.
Devrim Muhafızları da İbrahim Reisi'nin helikopterinde yalnızca Cumhurbaşkanı Koruma komutanı general Mehdi Musevi'nin bulunduğunu belirtip çıkan haberlerin kaynağı olarak medyayı gösterdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Pazar günü öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter daha vardı. Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşılırken Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.
Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.
İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.
Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.
Helikopterin neden düştüğü belirsizliğini koruyor, İran ordusu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Rusya, soruşturmaya yardım etmek için hazır olduğunu İran'a iletti.
Pazartesi sabahı devlet televizyonu ve diğer yayın organları düşen helikopterde dokuz kişinin öldüğünü duyurdu, daha sonra bu sayı güncellendi.
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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