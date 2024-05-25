https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/dursun-ozbek-yeniden-baskan-secildi-galatasaray-tarihine-gecti-1084204144.html
Dursun Özbek yeniden başkan seçildi: Galatasaray tarihine geçti
Dursun Özbek yeniden başkan seçildi: Galatasaray tarihine geçti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Özbek... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T21:12+0300
2024-05-25T21:12+0300
2024-05-25T21:12+0300
spor
türkiye
galatasaray
dursun özbek
süheyl batum
rekor
seçim
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Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.İki yıl süreyle görev yapacakDursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:Asil: Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.Özbek tulum çıkardıDursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.En fazla oy alan başkan ÖzbekDursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/galatasarayda-oy-verme-islemi-sona-erdi-ve-oy-sayimina-gecildi-1084195663.html
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türkiye, galatasaray, dursun özbek, süheyl batum, rekor, seçim
türkiye, galatasaray, dursun özbek, süheyl batum, rekor, seçim
Dursun Özbek yeniden başkan seçildi: Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.
Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.
Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.
Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.
İki yıl süreyle görev yapacak
Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.
2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:
Sedat Artukoğlu
, Eray Yazgan
,
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Dursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.
Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.
Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.
Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.
En fazla oy alan başkan Özbek
Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.
2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.