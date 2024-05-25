https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/diyalize-giden-tum-hastalar-hastaneye-kaldirildi-18-kisinin-durumu-agir--1084204442.html
Diyalize giden tüm hastalar hastaneye kaldırıldı: 18 kişinin durumu ağır
Diyalize giden tüm hastalar hastaneye kaldırıldı: 18 kişinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 18 kişinin durumunun... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T21:49+0300
2024-05-25T21:49+0300
2024-05-25T21:49+0300
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Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi.Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.Valilikten açıklama geldi Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün 31 hastanın diyalize girdiği belirtildi. Diyaliz işleminin ardından eve gönderilenlerden bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler yaşadığı kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gün içinde diyalize giren tüm hastaların hastaneye geri çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, hastalardan 8'i Antalya'ya, 4'ü Afyonkarahisar'a, 3'ü Isparta'ya, 4'ü Bucak ilçesine ve 4'ü de şehir merkezindeki özel diyaliz merkezine ve hastanelere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Diğer hastaların durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ispartada-47-ogrenci-yurt-yemeginden-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1084174858.html
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hastane, diyaliz, ağır hasta, burdur, burdur valiliği, kusma, hasta
hastane, diyaliz, ağır hasta, burdur, burdur valiliği, kusma, hasta
Diyalize giden tüm hastalar hastaneye kaldırıldı: 18 kişinin durumu ağır
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 18 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi.
Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.
Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.
Valilikten açıklama geldi
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün 31 hastanın diyalize girdiği belirtildi. Diyaliz işleminin ardından eve gönderilenlerden bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler yaşadığı kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gün içinde diyalize giren tüm hastaların hastaneye geri çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, hastalardan 8'i Antalya'ya, 4'ü Afyonkarahisar'a, 3'ü Isparta'ya, 4'ü Bucak ilçesine ve 4'ü de şehir merkezindeki özel diyaliz merkezine ve hastanelere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Diğer hastaların durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.