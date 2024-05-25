https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/belediye-baskani-belediye-personeli-tarafindan-makam-odasinda-darbedildi-1084187508.html
Belediye Başkanı, belediye personeli tarafından makam odasında darbedildi
Belediye Başkanı, belediye personeli tarafından makam odasında darbedildi
Sputnik Türkiye
Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T00:50+0300
2024-05-25T00:50+0300
2024-05-25T00:50+0300
türkiye
trabzon
tonya
gözaltı
belediye başkanı
darp
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Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bize-her-yer-trabzon-diyen-senegalli-cay-iscileri-kacak-cikti-sinir-disi-edilecekler-1084130449.html
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trabzon, tonya, gözaltı, belediye başkanı, darp
trabzon, tonya, gözaltı, belediye başkanı, darp
Belediye Başkanı, belediye personeli tarafından makam odasında darbedildi
Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi
Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.
İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.