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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a kupası takdim edildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.
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beşiktaş, ziraat türkiye kupası, kupa
beşiktaş, ziraat türkiye kupası, kupa

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı

00:40 24.05.2024 (güncellendi: 00:48 24.05.2024)
© AA / Hakan AkgünZiraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Hakan Akgün
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a kupası takdim edildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.
Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.
© AA / Oğuz YeterZiraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye
1/3
© AA / Oğuz Yeter
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
© AA / Oğuz YeterZiraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / Oğuz Yeter
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
© AA / Hakan AkgünZiraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye
3/3
© AA / Hakan Akgün
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
1/3
© AA / Oğuz Yeter
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
2/3
© AA / Oğuz Yeter
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
3/3
© AA / Hakan Akgün
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.
Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş
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