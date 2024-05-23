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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez şampiyon oldu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T22:49+0300
2024-05-23T22:58+0300
spor
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı. Bugüne kadar 17 kez final oynayan Beşiktaş 11. kez kupayı kazanmayı başardı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti. Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde 1-0 ve 2-0’lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar olurken, 1976-1977’de ise 1-0 ve 0-0’lık skorlarla zafere bordo-mavililer ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini 1-0 yenen bordo-mavililer kupayı müzesine götürmüş, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen siyah-beyazlılar olmuştu. 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini mağlup etmeyi başaran Kara Kartal, böylelikle eşitliği de bozmuş oldu. Hasan Arat ve Serdar Topraktepe’nin ilk kupa sevinci Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe de bu zaferle birlikte ilk kez kupa sevinci yaşadı. 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda göreve gelen Başkan Arat, siyah-beyazlı kulübün başındaki ilk kupasını elde etti. Uzun süre Beşiktaş’ın alt yaş gruplarında antrenörlük yapan 47 yaşındaki Topraktepe de bu sezon ortasında Burak Yılmaz’ın, daha sonra ise Portekizli teknik adam Fernando Santos’un ayrılışlarının ardından futbol A takımının başına geçti. Serdar Topraktepe, bu kupayı siyah-beyazlı takımda futbol oynarken 1997-1998 sezonunda da kazanmıştı. Al-Musrati ilk golünü attıBeşiktaş'a devre arasında Braga'dan transfer olan Al-Musrati siyah-beyazlılarda çıktığı toplamda 13. maçında ilk golünü kaydetti. Finalde 90+4. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçiren Libyalı futbolcu, hem ilk kez gol sevinci yaşadı hem de siyah-beyazlılara kupayı getirdi.
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trabzonspor, beşiktaş, ziraat türkiye kupası, son dakika, şampiyon
trabzonspor, beşiktaş, ziraat türkiye kupası, son dakika, şampiyon

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş

22:49 23.05.2024 (güncellendi: 22:58 23.05.2024)
© AA / Oğuz YeterZiraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez şampiyon oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.

Bugüne kadar 17 kez final oynayan Beşiktaş 11. kez kupayı kazanmayı başardı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti.

Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde 1-0 ve 2-0’lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar olurken, 1976-1977’de ise 1-0 ve 0-0’lık skorlarla zafere bordo-mavililer ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini 1-0 yenen bordo-mavililer kupayı müzesine götürmüş, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen siyah-beyazlılar olmuştu. 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini mağlup etmeyi başaran Kara Kartal, böylelikle eşitliği de bozmuş oldu.


Hasan Arat ve Serdar Topraktepe’nin ilk kupa sevinci

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe de bu zaferle birlikte ilk kez kupa sevinci yaşadı.
3 Aralık 2023 tarihinde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda göreve gelen Başkan Arat, siyah-beyazlı kulübün başındaki ilk kupasını elde etti.
Uzun süre Beşiktaş’ın alt yaş gruplarında antrenörlük yapan 47 yaşındaki Topraktepe de bu sezon ortasında Burak Yılmaz’ın, daha sonra ise Portekizli teknik adam Fernando Santos’un ayrılışlarının ardından futbol A takımının başına geçti.
Serdar Topraktepe, bu kupayı siyah-beyazlı takımda futbol oynarken 1997-1998 sezonunda da kazanmıştı.

Al-Musrati ilk golünü attı

Beşiktaş'a devre arasında Braga'dan transfer olan Al-Musrati siyah-beyazlılarda çıktığı toplamda 13. maçında ilk golünü kaydetti. Finalde 90+4. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçiren Libyalı futbolcu, hem ilk kez gol sevinci yaşadı hem de siyah-beyazlılara kupayı getirdi.
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