https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/yeniden-refah-partisi-baskani-erbakan-hayvanlarin-uyutulmasina-karsiyiz-1084165738.html

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanması son derece... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T13:24+0300

2024-05-24T13:24+0300

2024-05-24T13:24+0300

politika

necmettin erbakan

fatih erbakan

köpek

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

sokak köpeği

ölüm

yaralama

tehlike

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Konya'da konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye gündemini derinden etkileyen köpek sorunu hakkında konuştu. Erbakan, “Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi. 'Uyutulmasına karşıyız'Refah Partisi lideri, sözlerine şöyle devam etti: 'Konya'dan büyük bir zaferle çıktık'Seçim sonuçları hakkında da konuşan Erbakan, "31 Mart Seçimlerinin sonucu özellikle Konya’da elde ettiğimiz sonuçlar Yeniden Refah Partimiz açısından son derece önemlidir. Konya’da büyükşehirde yüzde 24’e yakın bir oy, merkez ilçelerde yine yüzde 25’in üzerinde oy oranları 6 tane ilçe belediye başkanlığı aynı zamanda belediye başkanlığı kazanılamasa bile ilçelerin çok önemli bir kısmında yüzde 20’nin üzerinde oy oranlarına ulaşarak Konya’da seçimlerden büyük bir zafer ile çıktık. Tabii ki Konya’da bu sonuçların alınması önemli” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fatih-altayli-sokak-kopeklerini-uyutmayi-tasvip-etmiyorum-1084165004.html

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