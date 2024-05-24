https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/yeniden-refah-partisi-baskani-erbakan-hayvanlarin-uyutulmasina-karsiyiz-1084165738.html
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanması son derece... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T13:24+0300
2024-05-24T13:24+0300
2024-05-24T13:24+0300
politika
necmettin erbakan
fatih erbakan
köpek
başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
sokak köpeği
ölüm
yaralama
tehlike
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082076261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbb1728ebe3f1e270d8fd2baec6fdf64.jpg
Konya'da konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye gündemini derinden etkileyen köpek sorunu hakkında konuştu. Erbakan, “Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi. 'Uyutulmasına karşıyız'Refah Partisi lideri, sözlerine şöyle devam etti: 'Konya'dan büyük bir zaferle çıktık'Seçim sonuçları hakkında da konuşan Erbakan, "31 Mart Seçimlerinin sonucu özellikle Konya’da elde ettiğimiz sonuçlar Yeniden Refah Partimiz açısından son derece önemlidir. Konya’da büyükşehirde yüzde 24’e yakın bir oy, merkez ilçelerde yine yüzde 25’in üzerinde oy oranları 6 tane ilçe belediye başkanlığı aynı zamanda belediye başkanlığı kazanılamasa bile ilçelerin çok önemli bir kısmında yüzde 20’nin üzerinde oy oranlarına ulaşarak Konya’da seçimlerden büyük bir zafer ile çıktık. Tabii ki Konya’da bu sonuçların alınması önemli” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fatih-altayli-sokak-kopeklerini-uyutmayi-tasvip-etmiyorum-1084165004.html
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082076261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3cc39a36531b8e080ffc34d016a9a30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
necmettin erbakan, fatih erbakan, köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, sokak köpeği, ölüm, yaralama, tehlike, yeniden refah partisi, konya
necmettin erbakan, fatih erbakan, köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, sokak köpeği, ölüm, yaralama, tehlike, yeniden refah partisi, konya
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanması son derece önemlidir” dedi.
Konya'da konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye gündemini derinden etkileyen köpek sorunu hakkında konuştu.
Erbakan, “Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Refah Partisi lideri, sözlerine şöyle devam etti:
Veterinerler ve uzmanlar gözetiminde, bu merkezlerde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından takip edilebilmesi, izlenebilmesi, halkımızın ziyaretine her zaman için açık olması ve burada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması bizim hedefimizdir. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanarak son derece önemlidir
'Konya'dan büyük bir zaferle çıktık'
Seçim sonuçları hakkında da konuşan Erbakan, "31 Mart Seçimlerinin sonucu özellikle Konya’da elde ettiğimiz sonuçlar Yeniden Refah Partimiz açısından son derece önemlidir. Konya’da büyükşehirde yüzde 24’e yakın bir oy, merkez ilçelerde yine yüzde 25’in üzerinde oy oranları 6 tane ilçe belediye başkanlığı aynı zamanda belediye başkanlığı kazanılamasa bile ilçelerin çok önemli bir kısmında yüzde 20’nin üzerinde oy oranlarına ulaşarak Konya’da seçimlerden büyük bir zafer ile çıktık. Tabii ki Konya’da bu sonuçların alınması önemli” şeklinde konuştu.