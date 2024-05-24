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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/vergi-kacagiyla-mucadelede-yeni-sistem-ihbar-ikramiyesi-ne-kadar-1084156954.html
Vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistem: İhbar ikramiyesi ne kadar?
Vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistem: İhbar ikramiyesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T09:29+0300
2024-05-24T09:29+0300
ekonomi
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ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, GİB'in yeni devreye aldığı kanallara ilişkin paylaşım yaptı.Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:Hangi platformdan şikayet edilebilecek?Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla GİB'in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi.Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.Öte yandan, denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikayetlerini, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sarkici-kalbene-yapilan-baskin-santaj-ihbari-cikti-goruntulerini-emniyete-yollamis-1083925320.html
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türkiye, ekonomi, ihbar, iban, gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı, gelir, mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, ikramiye
türkiye, ekonomi, ihbar, iban, gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı, gelir, mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, ikramiye

Vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistem: İhbar ikramiyesi ne kadar?

09:29 24.05.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni kanalları devreye aldığını belirterek, "Vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, GİB'in yeni devreye aldığı kanallara ilişkin paylaşım yaptı.
Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek."

Hangi platformdan şikayet edilebilecek?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla GİB'in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi.
Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.
Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.
Öte yandan, denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikayetlerini, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekiyor.
kalben - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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