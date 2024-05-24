https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/vergi-kacagiyla-mucadelede-yeni-sistem-ihbar-ikramiyesi-ne-kadar-1084156954.html

Vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistem: İhbar ikramiyesi ne kadar?

Vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistem: İhbar ikramiyesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T09:29+0300

2024-05-24T09:29+0300

2024-05-24T09:29+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

ihbar

iban

gelir vergisi

gelir idaresi başkanlığı

gelir

mehmet şimşek

hazine

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, GİB'in yeni devreye aldığı kanallara ilişkin paylaşım yaptı.Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:Hangi platformdan şikayet edilebilecek?Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla GİB'in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi.Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.Öte yandan, denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikayetlerini, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sarkici-kalbene-yapilan-baskin-santaj-ihbari-cikti-goruntulerini-emniyete-yollamis-1083925320.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ekonomi, ihbar, iban, gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı, gelir, mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, ikramiye