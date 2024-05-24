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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ukraynali-vekil-zelenskiy-savunma-hatti-ziyareti-sirasinda-aldatildi-1084159752.html
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, savunma hattı ziyareti sırasında aldatıldı
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, savunma hattı ziyareti sırasında aldatıldı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Bondar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’yla sınırdaki savunma hattını ziyaret ettiği sırada, askeri yetkililerin onu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T10:54+0300
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vladimir zelenskiy
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Bondar, yerel medyaya açıklamasında, “Meslektaşlarım da oraya gitmiş, Sumı ve Harkov istikametlerindeki (Rusya sınırındaki) bu yapımı görmüşler. Meğer meslektaşlarım ve ardından Zelenskiy aynı tesisi gezmişler. Gösteri amaçlı bir tesis inşa edilmiş ve oraya gidip fotoğraf çekilebiliyormuş. Yapımdan sorumlu yetkililer herkesi sadece oraya götürüp gezdiriyorlar” dedi.Vekil, “Savunma hattının sınıra yakın diğer tüm bölümlerdeki yapılar ise aceleyle yapılmış, tamamlanmamış veya hiç yok” diye ekledi.Ukraynalı askeri yetkililer düzenli olarak Kiev’i, cephe arkasında ve Rusya sınırındaki savunma hattını hazır hale getirmemekle suçluyor. Rus ordusunun Harkov bölgesindeki başarıları nedeniyle bu suçlamalar son günlerde yoğunlaştı. Ukrayna basının aktardığına göre, Harkov bölgesinde görev yapan bir Ukraynalı asker, sosyal medya paylaşımında, savunmanın ön hattında tahkimat ve mayın tarlalarının bulunmadığını bildirdi. Ukrayna ordusunun savunmaya hazır olmayan mevzilerinin Rus birliklere sınır boyunca özgürce hareket etme fırsatını verdiğini belirten bu asker, bunun ülke yönetimin “kasıtlı sabotaj ve çılgın hırsızlığının sonucu” olduğunu kaydetti. Daha sonra Harkov Bölgesi Askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Roman Semenuha, bu yöndeki tüm iddiaların “dezenformasyon” olduğu açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/abd-basini-muzakereler-baslamazsa-ukraynanin-tamami-kaybedilecek-1084151902.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, yüksek rada, harkov, ukrayna ordusu, rus ordusu, askeri operasyon
ukrayna, vladimir zelenskiy, yüksek rada, harkov, ukrayna ordusu, rus ordusu, askeri operasyon

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, savunma hattı ziyareti sırasında aldatıldı

10:54 24.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukraynalı milletvekili Bondar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’yla sınırdaki savunma hattını ziyaret ettiği sırada, askeri yetkililerin onu yapımı bitmeyen gerçek yapıları değil, gösteri amaçlı yapılan bir yapıyı gezdirdiğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Bondar, yerel medyaya açıklamasında, “Meslektaşlarım da oraya gitmiş, Sumı ve Harkov istikametlerindeki (Rusya sınırındaki) bu yapımı görmüşler. Meğer meslektaşlarım ve ardından Zelenskiy aynı tesisi gezmişler. Gösteri amaçlı bir tesis inşa edilmiş ve oraya gidip fotoğraf çekilebiliyormuş. Yapımdan sorumlu yetkililer herkesi sadece oraya götürüp gezdiriyorlar” dedi.
Vekil, “Savunma hattının sınıra yakın diğer tüm bölümlerdeki yapılar ise aceleyle yapılmış, tamamlanmamış veya hiç yok” diye ekledi.
Ukraynalı askeri yetkililer düzenli olarak Kiev’i, cephe arkasında ve Rusya sınırındaki savunma hattını hazır hale getirmemekle suçluyor. Rus ordusunun Harkov bölgesindeki başarıları nedeniyle bu suçlamalar son günlerde yoğunlaştı. Ukrayna basının aktardığına göre, Harkov bölgesinde görev yapan bir Ukraynalı asker, sosyal medya paylaşımında, savunmanın ön hattında tahkimat ve mayın tarlalarının bulunmadığını bildirdi. Ukrayna ordusunun savunmaya hazır olmayan mevzilerinin Rus birliklere sınır boyunca özgürce hareket etme fırsatını verdiğini belirten bu asker, bunun ülke yönetimin “kasıtlı sabotaj ve çılgın hırsızlığının sonucu” olduğunu kaydetti. Daha sonra Harkov Bölgesi Askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Roman Semenuha, bu yöndeki tüm iddiaların “dezenformasyon” olduğu açıklamasında bulunmuştu.
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