https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ukraynali-vekil-zelenskiy-savunma-hatti-ziyareti-sirasinda-aldatildi-1084159752.html

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, savunma hattı ziyareti sırasında aldatıldı

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, savunma hattı ziyareti sırasında aldatıldı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Bondar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’yla sınırdaki savunma hattını ziyaret ettiği sırada, askeri yetkililerin onu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T10:54+0300

2024-05-24T10:54+0300

2024-05-24T10:52+0300

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vladimir zelenskiy

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rus ordusu

askeri operasyon

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Bondar, yerel medyaya açıklamasında, “Meslektaşlarım da oraya gitmiş, Sumı ve Harkov istikametlerindeki (Rusya sınırındaki) bu yapımı görmüşler. Meğer meslektaşlarım ve ardından Zelenskiy aynı tesisi gezmişler. Gösteri amaçlı bir tesis inşa edilmiş ve oraya gidip fotoğraf çekilebiliyormuş. Yapımdan sorumlu yetkililer herkesi sadece oraya götürüp gezdiriyorlar” dedi.Vekil, “Savunma hattının sınıra yakın diğer tüm bölümlerdeki yapılar ise aceleyle yapılmış, tamamlanmamış veya hiç yok” diye ekledi.Ukraynalı askeri yetkililer düzenli olarak Kiev’i, cephe arkasında ve Rusya sınırındaki savunma hattını hazır hale getirmemekle suçluyor. Rus ordusunun Harkov bölgesindeki başarıları nedeniyle bu suçlamalar son günlerde yoğunlaştı. Ukrayna basının aktardığına göre, Harkov bölgesinde görev yapan bir Ukraynalı asker, sosyal medya paylaşımında, savunmanın ön hattında tahkimat ve mayın tarlalarının bulunmadığını bildirdi. Ukrayna ordusunun savunmaya hazır olmayan mevzilerinin Rus birliklere sınır boyunca özgürce hareket etme fırsatını verdiğini belirten bu asker, bunun ülke yönetimin “kasıtlı sabotaj ve çılgın hırsızlığının sonucu” olduğunu kaydetti. Daha sonra Harkov Bölgesi Askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Roman Semenuha, bu yöndeki tüm iddiaların “dezenformasyon” olduğu açıklamasında bulunmuştu.

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