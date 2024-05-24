https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ucakta-yolculara-acil-kizamik-uyarisi-yolcular-bulasici-hastaliga-yakalanmis-olabilir-1084164248.html

Uçakta yolculara acil kızamık uyarısı: Yolcular bulaşıcı hastalığa yakalanmış olabilir

Uçakta yolculara acil kızamık uyarısı: Yolcular bulaşıcı hastalığa yakalanmış olabilir

Sputnik Türkiye

İrlanda merkezli Ryanair'in Londra'dan Dublin'e yapılan uçuşta yolculara acil kızamık uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "21 gün boyunca kızamık belirtilerine... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T12:30+0300

2024-05-24T12:30+0300

2024-05-24T12:30+0300

yaşam

kızamık

uçak

panik

yolcu

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İngiltere'nın başkenti Londra'dan Dublin'e uçan Ryanair uçağında bulunan yolcuların ve kabin ekibinin bulaşıcı kızamık hastalığına yakalanmış olabilecekleri uyarısı yapıldı.İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden FR123 sefer sayılı uçuştaki yolcular için yayımlanan halk sağlığı bildirisinde, "Sizden, maruziyetten itibaren 7 Haziran'a kadar 21 gün boyunca kızamık belirtilerine karşı özellikle dikkatli olmanızı rica ediyoruz" diye ifade edildi.İki kez MMR aşısı olmuş, daha önce kızamık hastalığı geçirmiş veya 1978'den önce İrlanda'da doğmuş kişilerin muhtemelen bağışık olduğu belirtildi.İrlanda kamu yayıncısı RTE'de yer alan habere göre, kişilerin 7 Haziran sonrasına kadar hamileler, 12 aydan küçük bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler gibi hassas kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor.Kızamığın en tipik belirtileri burun akıntısı, hapşırma ve öksürük, yüksek ateş görülüyorİngiltere ve İrlanda'nın tamamında enfeksiyonlar artarken, Nisan ayında yalnızca Londra'da 74'ten fazla vaka tespit edilmişti.

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kızamık, uçak, panik, yolcu