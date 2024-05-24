https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ucakta-yolculara-acil-kizamik-uyarisi-yolcular-bulasici-hastaliga-yakalanmis-olabilir-1084164248.html
Uçakta yolculara acil kızamık uyarısı: Yolcular bulaşıcı hastalığa yakalanmış olabilir
Uçakta yolculara acil kızamık uyarısı: Yolcular bulaşıcı hastalığa yakalanmış olabilir
Sputnik Türkiye
İrlanda merkezli Ryanair'in Londra'dan Dublin'e yapılan uçuşta yolculara acil kızamık uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "21 gün boyunca kızamık belirtilerine... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T12:30+0300
2024-05-24T12:30+0300
2024-05-24T12:30+0300
yaşam
kızamık
uçak
panik
yolcu
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İngiltere'nın başkenti Londra'dan Dublin'e uçan Ryanair uçağında bulunan yolcuların ve kabin ekibinin bulaşıcı kızamık hastalığına yakalanmış olabilecekleri uyarısı yapıldı.İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden FR123 sefer sayılı uçuştaki yolcular için yayımlanan halk sağlığı bildirisinde, "Sizden, maruziyetten itibaren 7 Haziran'a kadar 21 gün boyunca kızamık belirtilerine karşı özellikle dikkatli olmanızı rica ediyoruz" diye ifade edildi.İki kez MMR aşısı olmuş, daha önce kızamık hastalığı geçirmiş veya 1978'den önce İrlanda'da doğmuş kişilerin muhtemelen bağışık olduğu belirtildi.İrlanda kamu yayıncısı RTE'de yer alan habere göre, kişilerin 7 Haziran sonrasına kadar hamileler, 12 aydan küçük bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler gibi hassas kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor.Kızamığın en tipik belirtileri burun akıntısı, hapşırma ve öksürük, yüksek ateş görülüyorİngiltere ve İrlanda'nın tamamında enfeksiyonlar artarken, Nisan ayında yalnızca Londra'da 74'ten fazla vaka tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/turbulansa-yakalanan-ucaktaki-20-yolcu-yogun-bakimda-1084128596.html
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kızamık, uçak, panik, yolcu
kızamık, uçak, panik, yolcu
Uçakta yolculara acil kızamık uyarısı: Yolcular bulaşıcı hastalığa yakalanmış olabilir
İrlanda merkezli Ryanair'in Londra'dan Dublin'e yapılan uçuşta yolculara acil kızamık uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "21 gün boyunca kızamık belirtilerine karşı özellikle dikkatli olmanızı rica ediyoruz" denildiği aktarıldı.
İngiltere'nın başkenti Londra'dan Dublin'e uçan Ryanair uçağında bulunan yolcuların ve kabin ekibinin bulaşıcı kızamık hastalığına yakalanmış olabilecekleri uyarısı yapıldı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden FR123 sefer sayılı uçuştaki yolcular için yayımlanan halk sağlığı bildirisinde, "Sizden, maruziyetten itibaren 7 Haziran'a kadar 21 gün boyunca kızamık belirtilerine karşı özellikle dikkatli olmanızı rica ediyoruz" diye ifade edildi.
İki kez MMR aşısı olmuş, daha önce kızamık hastalığı geçirmiş veya 1978'den önce İrlanda'da doğmuş kişilerin muhtemelen bağışık olduğu belirtildi.
İrlanda kamu yayıncısı RTE'de yer alan habere göre, kişilerin 7 Haziran sonrasına kadar hamileler, 12 aydan küçük bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler gibi hassas kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor.
Kızamığın en tipik belirtileri burun akıntısı, hapşırma ve öksürük, yüksek ateş görülüyor
İngiltere ve İrlanda'nın tamamında enfeksiyonlar artarken, Nisan ayında yalnızca Londra'da 74'ten fazla vaka tespit edilmişti.