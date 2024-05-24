https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/turk-silahli-kuvvetlerinin-kadin-subaylari-diplomasi-ve-guvenlikte-kadinlar-paneline-katildi--1084175576.html
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları 'Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar' paneline katıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları 'Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar' paneline katıldı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subayın Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını bildirdi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T17:33+0300
2024-05-24T17:33+0300
2024-05-24T17:33+0300
türkiye
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kadın
subay
kadın subay
diplomasi
güvenlik
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MSB'den yapılan açıklamada panelin, 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat'ın, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 10 kadın subayla iştirak ettiği panelde, 'Savunma ve Güvenlikte Kadın' başlığı altında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html
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tsk, kadın, subay, kadın subay, diplomasi, güvenlik
tsk, kadın, subay, kadın subay, diplomasi, güvenlik
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları 'Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar' paneline katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subayın Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada panelin, 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat'ın, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 10 kadın subayla iştirak ettiği panelde, 'Savunma ve Güvenlikte Kadın' başlığı altında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.