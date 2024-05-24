https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/turk-silahli-kuvvetlerinin-kadin-subaylari-diplomasi-ve-guvenlikte-kadinlar-paneline-katildi--1084175576.html

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları 'Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar' paneline katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları 'Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar' paneline katıldı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subayın Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını bildirdi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T17:33+0300

2024-05-24T17:33+0300

2024-05-24T17:33+0300

türkiye

tsk

kadın

subay

kadın subay

diplomasi

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084175218_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_633ffc389749bc1bbbb1a6514841e4c1.jpg

MSB'den yapılan açıklamada panelin, 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat'ın, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 10 kadın subayla iştirak ettiği panelde, 'Savunma ve Güvenlikte Kadın' başlığı altında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tsk, kadın, subay, kadın subay, diplomasi, güvenlik