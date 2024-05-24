https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html

Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'

Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'nın İsrail'e soykırım suçlamasıyla açtığı dava görülüyor. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T16:34+0300

2024-05-24T16:34+0300

2024-05-24T17:29+0300

israil- filistin çatışması

filistin

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Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım iddiaları için toplandı. Toplantıdan önce çıkanlar: Ne olmuştu?UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, İsrail’in Refah ve Gazze genelindeki askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 24 Mayıs Cuma günü TSİ 16.00'da açıklayacağını duyurmuştu.Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü imha bölgeleri olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan’dan İsrail’in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istemişti.Duruşmada İsrail adına söz alan uluslararası hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam ise Güney Afrika’nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak, "Trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok" iddiasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/guney-afrikanin-israil-aleyhine-istedigi-ek-tedbir-talebine-iliskin-karar-yarin-aciklaniyor-1084132241.html

filistin

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