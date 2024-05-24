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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html
Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'
Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'
Sputnik Türkiye
Güney Afrika'nın İsrail'e soykırım suçlamasıyla açtığı dava görülüyor. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T16:34+0300
2024-05-24T17:29+0300
israil- filistin çatışması
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Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım iddiaları için toplandı. Toplantıdan önce çıkanlar: Ne olmuştu?UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, İsrail’in Refah ve Gazze genelindeki askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 24 Mayıs Cuma günü TSİ 16.00'da açıklayacağını duyurmuştu.Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü imha bölgeleri olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan’dan İsrail’in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istemişti.Duruşmada İsrail adına söz alan uluslararası hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam ise Güney Afrika’nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak, "Trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok" iddiasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/guney-afrikanin-israil-aleyhine-istedigi-ek-tedbir-talebine-iliskin-karar-yarin-aciklaniyor-1084132241.html
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Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'

16:34 24.05.2024 (güncellendi: 17:29 24.05.2024)
© AFP 2023 / REMKO DE WAALUluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ
Uluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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Güney Afrika'nın İsrail'e soykırım suçlamasıyla açtığı dava görülüyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım iddiaları için toplandı. Toplantıdan önce çıkanlar:
Refah'ta durum felaket seviyesinde. İsrail saldırılarını derhal durdurmalıdır.
İsrail Refah'ta 800 bin Filistin vatandaşını yerinden etti.
Filistin vatandaşlarının içebileceği su dahi yok.
İsrail askeri operasyonu derhal durdurmalı.
Gazze'de tedbir kararına ihtiyaç var.
İsrail bir rapor hazırlayıp sunmalı.
Gazze'ye kesintisiz yardım sağlanmalı.
Rehineler koşulsuz şekilde serbest bırakılmalı.
Sınır kapıları derhal açılmalı.

Ne olmuştu?

UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, İsrail’in Refah ve Gazze genelindeki askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 24 Mayıs Cuma günü TSİ 16.00'da açıklayacağını duyurmuştu.
Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü imha bölgeleri olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan’dan İsrail’in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istemişti.
Duruşmada İsrail adına söz alan uluslararası hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam ise Güney Afrika’nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak, "Trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok" iddiasında bulunmuştu.
Lahey, Soykırım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir talebine ilişkin karar yarın açıklanıyor
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