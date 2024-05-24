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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/taylandda-taksici-uyuyakalinca-musteri-direksiyona-gecti--1084153243.html
Tayland'da taksici uyuyakalınca müşteri direksiyona geçti
Tayland'da taksici uyuyakalınca müşteri direksiyona geçti
Sputnik Türkiye
Tayland'da bindikleri taksinin şoförünün uyukladığını fark eden kadın müşterilerden biri direksiyona geçti ve taksici arka koltukta yol boyunca uyudu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Tayland'ın Pattaya şehrinden yaklaşık 164 kilometre mesafedeki Don Muang Havalimanı’na gitmek üzere gece saatlerinde taksi çağıran iki kadın, yola çıktıktan bir süre sonra taksi şoförün uyukladığını fark etti. İki kadın, bulundukları bölgede gece saatlerinde bir başka taksi bulamayacaklarını düşünerek şoföre aracı kendileri kullanma teklifinde bulundu. Müşteriden gelen teklifi kabul eden taksici daha sonra arka koltuğa geçerken, iki kadın yola ön koltukta devam etti. Arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde genç kadının yol boyunca aracı kendi kullandığı ve taksicinin ise arka koltukta uyuduğu görüldü. Taksiyi kullanan 30 yaşındaki Pinthong isimli kadın, olay esnasında uçağa yetişmek üzere havalimanına gittiklerini ve gece saatlerinde başka bir taksi bulmanın zor olacağından aracı kullanma teklifinde bulunduğunu belirtirken, yolculuk sonunda taksiciye parasını ödediklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ficoya-ates-eden-kisinin-ukrayna-ordusuna-silah-tedarikinin-durdurulmasina-karsi-oldugu-anlasildi-1084149226.html
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taksi, taksici, tayland, uyku, müşteri
taksi, taksici, tayland, uyku, müşteri

Tayland'da taksici uyuyakalınca müşteri direksiyona geçti

01:19 24.05.2024 (güncellendi: 01:21 24.05.2024)
© İHA / KAAN ÇOLAK-AW211290Tayland'da taksici uyuyakalınca müşteri direksiyona geçti
Tayland'da taksici uyuyakalınca müşteri direksiyona geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© İHA / KAAN ÇOLAK-AW211290
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Tayland'da bindikleri taksinin şoförünün uyukladığını fark eden kadın müşterilerden biri direksiyona geçti ve taksici arka koltukta yol boyunca uyudu.
Tayland'ın Pattaya şehrinden yaklaşık 164 kilometre mesafedeki Don Muang Havalimanı’na gitmek üzere gece saatlerinde taksi çağıran iki kadın, yola çıktıktan bir süre sonra taksi şoförün uyukladığını fark etti. İki kadın, bulundukları bölgede gece saatlerinde bir başka taksi bulamayacaklarını düşünerek şoföre aracı kendileri kullanma teklifinde bulundu.
Müşteriden gelen teklifi kabul eden taksici daha sonra arka koltuğa geçerken, iki kadın yola ön koltukta devam etti. Arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde genç kadının yol boyunca aracı kendi kullandığı ve taksicinin ise arka koltukta uyuduğu görüldü.

Taksiyi kullanan 30 yaşındaki Pinthong isimli kadın, olay esnasında uçağa yetişmek üzere havalimanına gittiklerini ve gece saatlerinde başka bir taksi bulmanın zor olacağından aracı kullanma teklifinde bulunduğunu belirtirken, yolculuk sonunda taksiciye parasını ödediklerini ifade etti.
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