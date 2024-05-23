https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ficoya-ates-eden-kisinin-ukrayna-ordusuna-silah-tedarikinin-durdurulmasina-karsi-oldugu-anlasildi-1084149226.html

Fico’ya ateş eden kişinin, Ukrayna ordusuna silah tedarikinin durdurulmasına karşı olduğu anlaşıldı

Fico’ya ateş eden kişinin, Ukrayna ordusuna silah tedarikinin durdurulmasına karşı olduğu anlaşıldı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya ateş eden kişinin, sorgu sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah tedarikinin durdurulmasına karşı olduğunu açıkladığı... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T21:46+0300

2024-05-23T21:46+0300

2024-05-23T21:46+0300

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suikast girişimi

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Mahkeme ilamına göre, Slovakya Başbakanı Fico’ya suikast girişiminde bulunan Juraj Cintula hükümetin politikalarına karşı olup, bu bağlamda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah tedarikinin durdurulmasına karşı çıktı.Slovak Pravda gazetesinin yayınladığı mahkeme kararında, “(Sanık) sorgulama sırasında olup bitenlerin esasına ilişkin olarak mevcut hükümetin politikalarına, Özel Savcılık Bürosu’nun kapatılmasına, kültür ve medya çalışanlarına yönelik takibata katılmadığı için ve en önemlisi, Ukrayna’ya askeri yardımın sağlanmasını istediği ve mevcut hükümetin Avrupa Birliği’ne ihanet ettiğini düşündüğü için bu şekilde hareket etme kararı aldığını belirtti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Cintula’nın mahkemede planlarına kimseyi dahil etmediğini savunduğu ve saldırıyı gerçekleştirilmeden 2 gün önce planladığı bildirilmişti. Sanık, Fico’yu öldürmek istemediğini ancak başbakanın sağlığına, görevini yerine getiremeyecek şekilde zarar vermeyi planladığını söylemişti.Fico'ya suikast girişimiUkrayna’ya silah sevkiyatına ve ülkenin NATO üyeliğine defalarca karşı çıkan Robert Fico’ya yönelik suikast girişimi 15 Mayıs’ta, hükümet toplantısının yapıldığı Bratislava’ya 190 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında gerçekleşmişti. Bölge sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico’ya kalabalıktan bir kişi ateş açmıştı.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-basbakan-robert-fico-suikasti-sebebiyle-slovakyaya-mesaj-gonderdi-buyuk-ofkeyle-ogrendim-1083857626.html

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