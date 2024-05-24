https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/simsek-cakti-gokyuzunde-turkiye-haritasi-olustu-1084162381.html
Şimşek çaktı: Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu
Şimşek çaktı: Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu
Sputnik Türkiye
Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu. İlginç anları bir görünler kaydetti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T11:49+0300
2024-05-24T11:49+0300
2024-05-24T11:49+0300
şimşek
yıldırım
türkiye
harita
harita
yaşam
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Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-son-dakika-saganak-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-1084153401.html
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şimşek, yıldırım, türkiye, harita, harita
şimşek, yıldırım, türkiye, harita, harita
Şimşek çaktı: Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu
Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu. İlginç anları bir görünler kaydetti.
Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.