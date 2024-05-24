https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/simsek-cakti-gokyuzunde-turkiye-haritasi-olustu-1084162381.html

Şimşek çaktı: Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu

Şimşek çaktı: Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu

Sputnik Türkiye

Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu. İlginç anları bir görünler kaydetti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T11:49+0300

2024-05-24T11:49+0300

2024-05-24T11:49+0300

şimşek

yıldırım

türkiye

harita

harita

yaşam

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Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-son-dakika-saganak-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-1084153401.html

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şimşek, yıldırım, türkiye, harita, harita