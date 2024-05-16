https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-islam-ulkeleri-tarim-ve-ekoloji-alaninda-isbirligi-yapacak-1083900941.html
Rusya ve İslam ülkeleri tarım ve ekoloji alanında işbirliği yapacak
Rusya ve İslam ülkeleri tarım ve ekoloji alanında işbirliği yapacak
Sputnik Türkiye
KazanForumu2024’te düzenlenen konferansta Rusya ve İslam ülkelerinin temsilcileri buluştu. Yetkililer iki coğrafya arasındaki tarım ve yiyecek sektörü... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T18:05+0300
2024-05-16T18:05+0300
2024-05-16T18:05+0300
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Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Sergey Katırin, İslam ülkeleri ve Rusya arasında tarım ve ekoloji alanında işbirliği için teklif verildiğini söyledi. Bu yapının İslam ülkeleri, Rusya ve BRICS devletleri arasında büyük bir ticaret bağı oluşturacağını söyleyen Katırin, böylelikle hem yerel hem de bölgesel seviyede işbirliklerinin artacağını vurguladı.Tataristan’ın yeni ülkelerle işbirliğine açık olduğunu ve Tataristan Başkanı Rüstem Minnihanov’unda Asya ülkeleriyle yeni iş bağlantıları kurmak için geziler yaptığına değinen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, "İran ve Türkiye ile bağlantılarımızı kurduk. Şimdi bu ekibe Malezya ve Pakistan’da katılıyor" ifadelerini de kullandı.‘2011 öncesi Libya ile Rusya’nın ilişkileri yüksek seviyedeydi’Libya’nın iç savaş öncesi Rusya ile ekonomik birliğinin yüksek olduğuna vurgu yapan Libya Odalar Başkanı Muhammed Rayed, şu anda da Libya’da yatırımcılar için birçok yasa çıkarıldığını ve bu yasalarla yatırımcıların mal varlığının korunduğu belirtti. Ülkeye yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini açıklayan Rayed, "Rus firma ve ticaret odalarını Libya’ya bekliyoruz. Artık yatırımcılar için iyi şartlar sağlıyoruz ve amaçlarımızdan biri de Libya pazarına Rus iş insanlarını çekmek" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/malezya-rusya-ile-turizm-ve-ticaret-konusunda-iliskileri-gelistirmek-istiyor--1083899846.html
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rusya, islam ülkeleri, kazanforum, sergey katırin, tataristan, rüstem minnihanov, türkiye, iran, malezya, pakistan, libya
rusya, islam ülkeleri, kazanforum, sergey katırin, tataristan, rüstem minnihanov, türkiye, iran, malezya, pakistan, libya
Rusya ve İslam ülkeleri tarım ve ekoloji alanında işbirliği yapacak
KazanForumu2024’te düzenlenen konferansta Rusya ve İslam ülkelerinin temsilcileri buluştu. Yetkililer iki coğrafya arasındaki tarım ve yiyecek sektörü ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve bunun için ortak bir işbirliği kurulacağını açıkladı.
Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Sergey Katırin, İslam ülkeleri ve Rusya arasında tarım ve ekoloji alanında işbirliği için teklif verildiğini söyledi. Bu yapının İslam ülkeleri, Rusya ve BRICS devletleri arasında büyük bir ticaret bağı oluşturacağını söyleyen Katırin, böylelikle hem yerel hem de bölgesel seviyede işbirliklerinin artacağını vurguladı.
Tataristan’ın yeni ülkelerle işbirliğine açık olduğunu ve Tataristan Başkanı Rüstem Minnihanov’unda Asya ülkeleriyle yeni iş bağlantıları kurmak için geziler yaptığına değinen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, "İran ve Türkiye ile bağlantılarımızı kurduk. Şimdi bu ekibe Malezya ve Pakistan’da katılıyor" ifadelerini de kullandı.
‘2011 öncesi Libya ile Rusya’nın ilişkileri yüksek seviyedeydi’
Libya’nın iç savaş öncesi Rusya ile ekonomik birliğinin yüksek olduğuna vurgu yapan Libya Odalar Başkanı Muhammed Rayed, şu anda da Libya’da yatırımcılar için birçok yasa çıkarıldığını ve bu yasalarla yatırımcıların mal varlığının korunduğu belirtti.
Ülkeye yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini açıklayan Rayed, "Rus firma ve ticaret odalarını Libya’ya bekliyoruz. Artık yatırımcılar için iyi şartlar sağlıyoruz ve amaçlarımızdan biri de Libya pazarına Rus iş insanlarını çekmek" diye konuştu.