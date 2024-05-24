https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusya-reisinin-olumu-ortadogudaki-durumu-daha-da-kotulestirebilir-1084158636.html
Rusya: Reisi’nin ölümü Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirebilir
Rusya: Reisi’nin ölümü Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirebilir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T09:37+0300
2024-05-24T09:37+0300
2024-05-24T10:08+0300
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ibrahim reisi
hüseyin emir abdullahiyan
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birleşmiş milletler (bm)
dmitriy polyanskiy
helikopter kazası
ortadoğu
israil-filistin
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, Ortadoğu’daki durumun her türlü olaylardan etkilenebilecek kadar gerilimli olduğunu belirterek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında ölmesinin bu durumu daha da kötüleştirebileceğini kaydetti.Bu kazanın Ortadoğu’daki durum üzerindeki etkinin, tarafların bu olayı nasıl kullanacağına ve bu kullanımının sonuçlarına bağlı olduğunu söyleyen Rus diplomat, şunu dedi:Kazada diğer ülkelerin parmağı olma ihtimalini değerlendirmeye hazır olmadığını söyleyen Polyanskiy, “Yaşananlarla ilgili yargıda bulunmak İran hükümetinin ayrıcalığı” diye kaydetti.Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Pazar günü öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter daha vardı. Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşılırken Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.Helikopterin neden düştüğü belirsizliğini koruyor, İran ordusu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Rusya, soruşturmaya yardım etmek için hazır olduğunu İran'a iletti.Pazartesi sabahı devlet televizyonu ve diğer yayın organları düşen helikopterde dokuz kişinin öldüğünü duyurdu, daha sonra bu sayı güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/irandaki-helikopter-kazasinda-buyuk-bilmece-9-yolcu-nerede-1084155388.html
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iran, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, helikopter kazası, ortadoğu, israil-filistin
iran, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, helikopter kazası, ortadoğu, israil-filistin
Rusya: Reisi’nin ölümü Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirebilir
09:37 24.05.2024 (güncellendi: 10:08 24.05.2024)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında ölmesinin Ortadoğu’da zaten gergin olan durumu daha da kötüleştirebileceğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, Ortadoğu’daki durumun her türlü olaylardan etkilenebilecek kadar gerilimli olduğunu belirterek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında ölmesinin bu durumu daha da kötüleştirebileceğini kaydetti.
Bu kazanın Ortadoğu’daki durum üzerindeki etkinin, tarafların bu olayı nasıl kullanacağına ve bu kullanımının sonuçlarına bağlı olduğunu söyleyen Rus diplomat, şunu dedi:
Tekrar söylüyorum, İranlı dostlarımız soruşturmayı tamamlayana kadar yorum veya spekülasyon yapmayalım. Bana göre şu ana kadar tüm taraflar bu durumda yeterince itidalli davranmaya çalışıyor.
Kazada diğer ülkelerin parmağı olma ihtimalini değerlendirmeye hazır olmadığını söyleyen Polyanskiy, “Yaşananlarla ilgili yargıda bulunmak İran hükümetinin ayrıcalığı” diye kaydetti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Pazar günü öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter daha vardı. Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşılırken Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.
Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.
İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.
Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.
Helikopterin neden düştüğü belirsizliğini koruyor, İran ordusu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Rusya, soruşturmaya yardım etmek için hazır olduğunu İran'a iletti.
Pazartesi sabahı devlet televizyonu ve diğer yayın organları düşen helikopterde dokuz kişinin öldüğünü duyurdu, daha sonra bu sayı güncellendi.