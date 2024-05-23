https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/rusya-devlet-baskani-putin-ulkedeki-abdye-ait-varliklarin-kullanimina-izin-verdi-1084137414.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki ABD’ye ait varlıkların kullanımına izin verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki ABD’ye ait varlıkların kullanımına izin verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de Ruslara ait mülklere el konulmasından kaynaklanan zararın telafisi için Rusya'daki ABD mülklerinin kullanılmasına... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T16:11+0300
2024-05-23T16:11+0300
2024-05-23T16:19+0300
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in imzaladığı, Rusya’daki ABD’ye ait varlıklara yönelik atılabilecek adımları içeren ''Amerika Birleşik Devletleri'nin dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na verilen zararın telafisi için özel emir hakkında' adlı kararname, resmi yayın portalında yayımlandı.Kararnameye göre ABD tarafından zarara uğrayan hak sahipleri Rusya’daki mahkemelerde dava açabilecek ve tespit edilecek zararın telafisi için ABD’nin, ABD bağlantılı şirket ve şahısların ülkedeki varlıkları kullanılabilecek.Kararnamede, Rusya Merkez Bankası’na ait olanlar da dahil ABD’de dondurulan Rus varlıklarına karşılık Rusya’da kullanılabilecek ABD varlıklarının tespiti için hükümete yetki verildi. Kararnamede ayrıca Rusya'ya veya Rusya Merkez Bankası'na verilen zararı telafi etmek için, ABD'ye veya ilgili kişilere ait mülkler, menkul kıymetler ve Rus tüzel kişiliklerinin kayıtlı sermayelerindeki hisselerin kullanılabileceği de yer aldı.Rus hak sahiplerinin haksız yere mülkiyet haklarından mahrum bırakılması durumunda uygulanacak kararnamede şu cümleler yer aldı:Karanamede bilhassa, Rusya Federasyonu ve Rusya Merkez Bankası'na, Amerikan makamları ve mahkemelerinin kararlarıyla bağlantılı olarak mülkiyet haklarından haksız yere mahrum bırakılmaları durumunda mahkemeye başvurma izni verildi.Belgede, ABD'ye veya ilgili kişilere ait Rus tüzel kişiliklerinin yetkili sermayelerindeki mülkler, menkul kıymetler ve hisseler, ülkeye veya Rusya Merkez Bankası'na verilen zararı telafi etmek için kullanılabileceği belirtildi.ABD Senatosu 24 Nisan’da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamış ve Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin 'tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım' olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-disisleri-bati-rusyanin-varliklarina-el-konulmasinin-misilleme-riskini-degerlendiriyor-1083904754.html
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki ABD’ye ait varlıkların kullanımına izin verdi
16:11 23.05.2024 (güncellendi: 16:19 23.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de Ruslara ait mülklere el konulmasından kaynaklanan zararın telafisi için Rusya'daki ABD mülklerinin kullanılmasına izin verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin’in imzaladığı, Rusya’daki ABD’ye ait varlıklara yönelik atılabilecek adımları içeren ''Amerika Birleşik Devletleri'nin dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na verilen zararın telafisi için özel emir hakkında' adlı kararname, resmi yayın portalında yayımlandı.
Kararnameye göre ABD tarafından zarara uğrayan hak sahipleri Rusya’daki mahkemelerde dava açabilecek ve tespit edilecek zararın telafisi için ABD’nin, ABD bağlantılı şirket ve şahısların ülkedeki varlıkları kullanılabilecek.
Kararnamede, Rusya Merkez Bankası’na ait olanlar da dahil ABD’de dondurulan Rus varlıklarına karşılık Rusya’da kullanılabilecek ABD varlıklarının tespiti için hükümete yetki verildi. Kararnamede ayrıca Rusya'ya veya Rusya Merkez Bankası'na verilen zararı telafi etmek için, ABD'ye veya ilgili kişilere ait mülkler, menkul kıymetler ve Rus tüzel kişiliklerinin kayıtlı sermayelerindeki hisselerin kullanılabileceği de yer aldı.
Rus hak sahiplerinin haksız yere mülkiyet haklarından mahrum bırakılması durumunda uygulanacak kararnamede şu cümleler yer aldı:
Rusya vatandaşı hak sahibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir devlet veya yargı organının kararıyla bağlantılı olarak mülkiyet haklarından haksız yere mahrum bırakıldığını tespit etmek ve zararın tazmini için bir dilekçeyle yargı yetkisi kurallarına uygun olarak mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
Karanamede bilhassa, Rusya Federasyonu ve Rusya Merkez Bankası'na, Amerikan makamları ve mahkemelerinin kararlarıyla bağlantılı olarak mülkiyet haklarından haksız yere mahrum bırakılmaları durumunda mahkemeye başvurma izni verildi.
Belgede, ABD'ye veya ilgili kişilere ait Rus tüzel kişiliklerinin yetkili sermayelerindeki mülkler, menkul kıymetler ve hisseler, ülkeye veya Rusya Merkez Bankası'na verilen zararı telafi etmek için kullanılabileceği belirtildi.
ABD Senatosu 24 Nisan’da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamış ve Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin 'tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım' olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.