https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fsb-direktoru-crocus-saldirisinin-arkasinda-ukraynanin-durdugunu-rahatlikla-soyleyebiliriz--1084155465.html
FSB Direktörü: Crocus saldırısının arkasında Ukrayna’nın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz
FSB Direktörü: Crocus saldırısının arkasında Ukrayna’nın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz
Sputnik Türkiye
Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Rusya Federal... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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2024-05-24T08:19+0300
2024-05-24T09:06+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
crocus city hall
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna krizi
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
renkli devrim
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında konuşan FSB Direktörü Bortnikov, “Halihazırda bu suça karışan tüm kişilerin kimliklerini tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu ana kadar doğrudan failler ve suç ortakları dahil 20’den fazla kişi gözaltına alındı” ifadesini kullandı.Crocus saldırısı için hazırlık çalışmalarının, finansmanın, teröristlerin saldırı ve geri çekilme koordinasyonunun, Afganistan-Pakistan bölgesinde faaliyet gösteren Vilayet Horasanterör örgütü üyeleri tarafından internet üzerinden yürütüldüğünü tespit ettiklerini bildiren Bortnikov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna çalışmayan ‘barış formüllerini’ türetiyor’FSB Direktörü Bortnikov, uluslararası toplumun Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm önerilerine Kiev ve Batı’nın verdiği tepkiye de değinerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘Batı, renkli devrimler için koşullar yaratıyor’Bortnikov özellikle Batı’nın, BDT ülkeleri üzerinde siyasi etki ve ‘renkli devrimler’ için koşullar yaratma girişimlerine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/crocus-sorusturmasi-genisliyor-abd-ve-nato-yetkililerine-dava-acildi-1082615858.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), renkli devrim, batı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), renkli devrim, batı
FSB Direktörü: Crocus saldırısının arkasında Ukrayna’nın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz
08:19 24.05.2024 (güncellendi: 09:06 24.05.2024)
Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırıda Ukrayna askeri istihbaratın parmağı olduğunu belirtti.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında konuşan FSB Direktörü Bortnikov, “Halihazırda bu suça karışan tüm kişilerin kimliklerini tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu ana kadar doğrudan failler ve suç ortakları dahil 20’den fazla kişi gözaltına alındı” ifadesini kullandı.
Crocus saldırısı için hazırlık çalışmalarının, finansmanın, teröristlerin saldırı ve geri çekilme koordinasyonunun, Afganistan-Pakistan bölgesinde faaliyet gösteren Vilayet Horasanterör örgütü üyeleri tarafından internet üzerinden yürütüldüğünü tespit ettiklerini bildiren Bortnikov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Soruşturma devam ediyor. Ama şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıya doğrudan bağlantısı var.
‘Ukrayna çalışmayan ‘barış formüllerini’ türetiyor’
FSB Direktörü Bortnikov, uluslararası toplumun Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm önerilerine Kiev ve Batı’nın verdiği tepkiye de değinerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Özellikle şunun altını çizmek isterim ki, Batı’daki hamilerin doğrudan baskısı altında Ukrayna, çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik her türlü yapıcı uluslararası girişimi sürekli engelliyor. Bunun yerine çalışmayan ve yapay sözde ‘barış formülleri’ türetiliyor.
‘Batı, renkli devrimler için koşullar yaratıyor’
Bortnikov özellikle Batı’nın, BDT ülkeleri üzerinde siyasi etki ve ‘renkli devrimler’ için koşullar yaratma girişimlerine dikkat çekti.
BDT’de iç krizler ve ‘renkli devrimler’ için koşullar yaratılıyor. Bu amaçla nüfuz ajanlarından, kontrol edilen muhalefet partilerinden ve hareketlerinden, sivil toplum kuruluşlardan ve sözde bağımsız medyadan yararlanılıyor. Yurt dışında, siyasi sığınmacılardan ‘sürgündeki hükümetler’ oluşturuluyor. Bunlar, vatandaşı olduğu ülkelerde sosyoekonomik durumun kötüleşmesi ve karışıklık çıkması durumunda iktidarı ele geçirmeyi amaçlıyor.