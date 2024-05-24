https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fsb-direktoru-crocus-saldirisinin-arkasinda-ukraynanin-durdugunu-rahatlikla-soyleyebiliriz--1084155465.html

FSB Direktörü: Crocus saldırısının arkasında Ukrayna’nın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz

FSB Direktörü: Crocus saldırısının arkasında Ukrayna’nın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz

Sputnik Türkiye

Moskova Bölgesi’ndeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiren Rusya Federal... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T08:19+0300

2024-05-24T08:19+0300

2024-05-24T09:06+0300

dünya

rusya

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terör saldırısı

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ukrayna krizi

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

renkli devrim

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında konuşan FSB Direktörü Bortnikov, “Halihazırda bu suça karışan tüm kişilerin kimliklerini tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu ana kadar doğrudan failler ve suç ortakları dahil 20’den fazla kişi gözaltına alındı” ifadesini kullandı.Crocus saldırısı için hazırlık çalışmalarının, finansmanın, teröristlerin saldırı ve geri çekilme koordinasyonunun, Afganistan-Pakistan bölgesinde faaliyet gösteren Vilayet Horasanterör örgütü üyeleri tarafından internet üzerinden yürütüldüğünü tespit ettiklerini bildiren Bortnikov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna çalışmayan ‘barış formüllerini’ türetiyor’FSB Direktörü Bortnikov, uluslararası toplumun Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm önerilerine Kiev ve Batı’nın verdiği tepkiye de değinerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘Batı, renkli devrimler için koşullar yaratıyor’Bortnikov özellikle Batı’nın, BDT ülkeleri üzerinde siyasi etki ve ‘renkli devrimler’ için koşullar yaratma girişimlerine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/crocus-sorusturmasi-genisliyor-abd-ve-nato-yetkililerine-dava-acildi-1082615858.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), renkli devrim, batı