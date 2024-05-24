https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-askerleri-insansiz-hava-araclari-ile-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-mayinliyor-1084145002.html

Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor

Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan ‘Feniks’ özel mayınlama taburunun Angel kod adlı komutanı, Sputnik’e yaptığı açıklamada taburun Donbass'taki... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T20:14+0300

2024-05-24T20:14+0300

2024-05-24T20:14+0300

ukrayna krizi

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rusya

donbass

artyomovsk

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

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Komutan, çatışmaların sürdüğü Çasov Yar bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olası geri çekilme rotalarının yanı sıra düşman müstahkem mevkilerini imha etmek için insansız hava araçları (İHA) kullandıklarını belirtti.‘Feniks’ taburu, İHA’lar ile cephenin Artyomovsk bölgesinde düşmanın siperlerinin girişine kadar mayınları taşıyarak müstahkem mevkilerini mayınlıyor.Rus ordusu Çasov Yar’a aktif bir biçimde ilerlerken, tabur askerlerinin düşmanın geri çekilme bölgelerini mayınlayarak düşman saflarında paniğe neden olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/donetskin-andreyevka-koyu-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1084129674.html

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Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor Sputnik Türkiye Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor 2024-05-24T20:14+0300 true PT1M26S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, donbass, artyomovsk, ukrayna, insansız hava aracı (iha)