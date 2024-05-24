https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-askerleri-insansiz-hava-araclari-ile-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-mayinliyor-1084145002.html
Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor
Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan ‘Feniks’ özel mayınlama taburunun Angel kod adlı komutanı, Sputnik’e yaptığı açıklamada taburun Donbass'taki... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T20:14+0300
2024-05-24T20:14+0300
2024-05-24T20:14+0300
ukrayna krizi
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rusya
donbass
artyomovsk
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Komutan, çatışmaların sürdüğü Çasov Yar bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olası geri çekilme rotalarının yanı sıra düşman müstahkem mevkilerini imha etmek için insansız hava araçları (İHA) kullandıklarını belirtti.‘Feniks’ taburu, İHA’lar ile cephenin Artyomovsk bölgesinde düşmanın siperlerinin girişine kadar mayınları taşıyarak müstahkem mevkilerini mayınlıyor.Rus ordusu Çasov Yar’a aktif bir biçimde ilerlerken, tabur askerlerinin düşmanın geri çekilme bölgelerini mayınlayarak düşman saflarında paniğe neden olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/donetskin-andreyevka-koyu-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1084129674.html
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Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor
Sputnik Türkiye
Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor
2024-05-24T20:14+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, donbass, artyomovsk, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
video, rusya, donbass, artyomovsk, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Rus askerleri insansız hava araçları ile Ukrayna ordusunun mevzilerini mayınlıyor
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan ‘Feniks’ özel mayınlama taburunun Angel kod adlı komutanı, Sputnik’e yaptığı açıklamada taburun Donbass'taki faaliyetlerini anlattı.
Komutan, çatışmaların sürdüğü Çasov Yar bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olası geri çekilme rotalarının yanı sıra düşman müstahkem mevkilerini imha etmek için insansız hava araçları (İHA) kullandıklarını belirtti.
‘Feniks’ taburu, İHA’lar ile cephenin Artyomovsk bölgesinde düşmanın siperlerinin girişine kadar mayınları taşıyarak müstahkem mevkilerini mayınlıyor.
Rus ordusu Çasov Yar’a aktif bir biçimde ilerlerken, tabur askerlerinin düşmanın geri çekilme bölgelerini mayınlayarak düşman saflarında paniğe neden olduğu ifade edildi.