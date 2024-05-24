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Putin: Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceğiz
Putin: Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceklerini ifade etti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T01:17+0300
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dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
minsk
tatbikat
güvenlik
işbirliği
hükümet
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile güvenlik konularının yanı sıra Belarus tarafının stratejik olmayan nükleer silahlara ilişkin tatbikatlara katılımını görüşmeyi planladığını söyledi.Putin, Minsk havaalanında Lukaşenko ile yaptığı görüşmede. “Rusya ve Belarus hükümetleri tarafından son zamanlarda doğrudan katılımımız ve desteğimizle çok şey yapıldı. Bugün ve yarın, büyük önem verdiğiniz güvenlik konuları da dahil olmak üzere tüm bunları ele alacağız. Burada ayrıca konuşulacak çok şey var. Bizim açımızdan her şey istikrarlı ve iyi gidiyor” dedi.Belarus tarafının stratejik olmayan nükleer silahlarla yapılacak tatbikatlara katılımını da görüşmeyi planladığını belirten Putin, “Tatbikatların ikinci aşaması hakkında konuşacağız. Bu, Belaruslu dostlarımızın, askeri alandaki arkadaşlarımızın bu etkinliklere doğrudan katılımıyla ilgili" diye konuştu.Rus lider, "Akşam saatlerinde gelme, gayri resmi konuşma ve sohbet etme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arap dostlarımızla görüşmelerin ardından hükümet üyeleriyle bir toplantı yaptım. Orada, ülkenize yapacağım ziyaretten bahsettim. ” ifadelerini kullandı.Putin, Rus hükümet üyeleriyle toplantıda endüstriyel işbirliği, enerji, tarım ve güvenlik konularında işbirliği de dahil olmak üzere Minsk'le işbirliğinin neredeyse tüm alanlarının konuşulduğunu vurgulayarak, üyelerden bazılarının Cuma günkü görüşmelere katılmak üzere Minsk'e geleceğini, gelemeyenlerin ise Belarus'a selam ileterek esenlik dilediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putinden-bahreyn-kralina-bircok-uluslararasi-meselede-yakin-goruslere-sahibiz-1084137266.html
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, tatbikat, güvenlik, işbirliği, hükümet
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, tatbikat, güvenlik, işbirliği, hükümet

Putin: Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceğiz

01:17 24.05.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceklerini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile güvenlik konularının yanı sıra Belarus tarafının stratejik olmayan nükleer silahlara ilişkin tatbikatlara katılımını görüşmeyi planladığını söyledi.
Putin, Minsk havaalanında Lukaşenko ile yaptığı görüşmede. “Rusya ve Belarus hükümetleri tarafından son zamanlarda doğrudan katılımımız ve desteğimizle çok şey yapıldı. Bugün ve yarın, büyük önem verdiğiniz güvenlik konuları da dahil olmak üzere tüm bunları ele alacağız. Burada ayrıca konuşulacak çok şey var. Bizim açımızdan her şey istikrarlı ve iyi gidiyor” dedi.
Belarus tarafının stratejik olmayan nükleer silahlarla yapılacak tatbikatlara katılımını da görüşmeyi planladığını belirten Putin, “Tatbikatların ikinci aşaması hakkında konuşacağız. Bu, Belaruslu dostlarımızın, askeri alandaki arkadaşlarımızın bu etkinliklere doğrudan katılımıyla ilgili" diye konuştu.
Rus lider, "Akşam saatlerinde gelme, gayri resmi konuşma ve sohbet etme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arap dostlarımızla görüşmelerin ardından hükümet üyeleriyle bir toplantı yaptım. Orada, ülkenize yapacağım ziyaretten bahsettim. ” ifadelerini kullandı.
Putin, Rus hükümet üyeleriyle toplantıda endüstriyel işbirliği, enerji, tarım ve güvenlik konularında işbirliği de dahil olmak üzere Minsk'le işbirliğinin neredeyse tüm alanlarının konuşulduğunu vurgulayarak, üyelerden bazılarının Cuma günkü görüşmelere katılmak üzere Minsk'e geleceğini, gelemeyenlerin ise Belarus'a selam ileterek esenlik dilediğini kaydetti.
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