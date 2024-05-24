https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/putin-lukasenko-ile-guvenlik-konularini-gorusecegiz-1084152942.html

Putin: Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceğiz

Putin: Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceklerini ifade etti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T01:17+0300

2024-05-24T01:17+0300

2024-05-24T01:17+0300

dünya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

belarus

minsk

tatbikat

güvenlik

işbirliği

hükümet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069281002_0:0:3435:1933_1920x0_80_0_0_1004a9175fdaa0676d42bcdd1100a9e0.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile güvenlik konularının yanı sıra Belarus tarafının stratejik olmayan nükleer silahlara ilişkin tatbikatlara katılımını görüşmeyi planladığını söyledi.Putin, Minsk havaalanında Lukaşenko ile yaptığı görüşmede. “Rusya ve Belarus hükümetleri tarafından son zamanlarda doğrudan katılımımız ve desteğimizle çok şey yapıldı. Bugün ve yarın, büyük önem verdiğiniz güvenlik konuları da dahil olmak üzere tüm bunları ele alacağız. Burada ayrıca konuşulacak çok şey var. Bizim açımızdan her şey istikrarlı ve iyi gidiyor” dedi.Belarus tarafının stratejik olmayan nükleer silahlarla yapılacak tatbikatlara katılımını da görüşmeyi planladığını belirten Putin, “Tatbikatların ikinci aşaması hakkında konuşacağız. Bu, Belaruslu dostlarımızın, askeri alandaki arkadaşlarımızın bu etkinliklere doğrudan katılımıyla ilgili" diye konuştu.Rus lider, "Akşam saatlerinde gelme, gayri resmi konuşma ve sohbet etme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arap dostlarımızla görüşmelerin ardından hükümet üyeleriyle bir toplantı yaptım. Orada, ülkenize yapacağım ziyaretten bahsettim. ” ifadelerini kullandı.Putin, Rus hükümet üyeleriyle toplantıda endüstriyel işbirliği, enerji, tarım ve güvenlik konularında işbirliği de dahil olmak üzere Minsk'le işbirliğinin neredeyse tüm alanlarının konuşulduğunu vurgulayarak, üyelerden bazılarının Cuma günkü görüşmelere katılmak üzere Minsk'e geleceğini, gelemeyenlerin ise Belarus'a selam ileterek esenlik dilediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putinden-bahreyn-kralina-bircok-uluslararasi-meselede-yakin-goruslere-sahibiz-1084137266.html

belarus

minsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, tatbikat, güvenlik, işbirliği, hükümet