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Putin'den Bahreyn Kralı'na: Birçok uluslararası meselede yakın görüşlere sahibiz
Putin'den Bahreyn Kralı'na: Birçok uluslararası meselede yakın görüşlere sahibiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Bahreyn'in birçok uluslararası meselede yakın görüşlere sahip olduğunu ifade etti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T16:10+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile Kremlin'de bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Dışişleri bakanlıkları nezdinde çok iyi temaslarımız mevcut ve birçok uluslararası meselede tutumlarımız birbirimize yakın. Elbette Ortadoğu'daki duruma ve bu sorunların Arap Birliği Zirvesi'nde nasıl ele alındığına ilişkin görüşlerinizi öğrenmeyi çok isterim" dedi.Rusya ve Bahreyn'in gelecek yıl ikili diplomatik ilişkilerin tesisinin 35. yıldönümünü kutlayacağını belirten Putin, geride kalan bu zaman içinde iki devlet arasındaki ilişkilerin inşası için çok büyük emek harcandığının altını çizdi.'Putin'in seçim zaferi Arap ülkelerine olumlu yansıdı'Bahreyn Kralı el-Halife, Rusya lideri Putin'in devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferin Arap dünyasındaki ülkeleri olumlu etkilediğini söyledi.El-Halife, Putin'i zaferinden dolayı tebrik ederek "Bu, izlediğiniz erdemli politikanın bir kanıtı ve sadece ülkenizdeki durumu değil, Arap dünyasını da olumlu etkiliyor" diye konuştu.Arap ülkeleri arasında Ortadoğu sorununun çözümü konusunda bir barış konferansı düzenlenmesi konusunda tam mutabakat bulunduğunu anlatan el-Halife, konferansın yapılması için başvurdukları ilk ülkenin Rusya olduğunu, zira Rusya'nın uluslararası arenadaki en fazla nüfuza sahip ülke olduğunu vurguladı.'Ortadoğu'daki tüm ülkelerin İran'la iyi ilişkilere sahip olacağını umuyorum'Bahreyn Kralı el-Halife, Ortadoğu'daki tüm ülkeler arasında, özellikle de İran'la iyi ilişkiler olacağını umduğunu söyleyerek "Önceden sorunlarımız vardı ancak şu anda neredeyse yok. Başta İran'la olmak üzere normalleşme ve iyileşmeyi ertelemek için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.'Hayatımın en mutlu günlerinden biri'Kral el-Halife, bugün Moskova'da Putin'le görüşmekten çok memnun olduğunu belirterek hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını dile getirdi.'Ukrayna krizi istişare edilmedi'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir soru üzerine Putin ve el-Halife'nin görüşme sırasında Ukrayna krizini ele almadığını, dolayısıyla Bahreyn tarafının bu konuda bir çözüm önerisi sunmadığını açıkladı.
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rusya, vladimir putin, bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, ortadoğu, arap, arap birliği, arap ülkeleri
rusya, vladimir putin, bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, ortadoğu, arap, arap birliği, arap ülkeleri

Putin'den Bahreyn Kralı'na: Birçok uluslararası meselede yakın görüşlere sahibiz

16:10 23.05.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой
Президент Владимир Путин встретился с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© POOL
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Bahreyn'in birçok uluslararası meselede yakın görüşlere sahip olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile Kremlin'de bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Dışişleri bakanlıkları nezdinde çok iyi temaslarımız mevcut ve birçok uluslararası meselede tutumlarımız birbirimize yakın. Elbette Ortadoğu'daki duruma ve bu sorunların Arap Birliği Zirvesi'nde nasıl ele alındığına ilişkin görüşlerinizi öğrenmeyi çok isterim" dedi.

Rusya ve Bahreyn'in gelecek yıl ikili diplomatik ilişkilerin tesisinin 35. yıldönümünü kutlayacağını belirten Putin, geride kalan bu zaman içinde iki devlet arasındaki ilişkilerin inşası için çok büyük emek harcandığının altını çizdi.

'Putin'in seçim zaferi Arap ülkelerine olumlu yansıdı'

Bahreyn Kralı el-Halife, Rusya lideri Putin'in devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferin Arap dünyasındaki ülkeleri olumlu etkilediğini söyledi.

El-Halife, Putin'i zaferinden dolayı tebrik ederek "Bu, izlediğiniz erdemli politikanın bir kanıtı ve sadece ülkenizdeki durumu değil, Arap dünyasını da olumlu etkiliyor" diye konuştu.

Arap ülkeleri arasında Ortadoğu sorununun çözümü konusunda bir barış konferansı düzenlenmesi konusunda tam mutabakat bulunduğunu anlatan el-Halife, konferansın yapılması için başvurdukları ilk ülkenin Rusya olduğunu, zira Rusya'nın uluslararası arenadaki en fazla nüfuza sahip ülke olduğunu vurguladı.

'Ortadoğu'daki tüm ülkelerin İran'la iyi ilişkilere sahip olacağını umuyorum'

Bahreyn Kralı el-Halife, Ortadoğu'daki tüm ülkeler arasında, özellikle de İran'la iyi ilişkiler olacağını umduğunu söyleyerek "Önceden sorunlarımız vardı ancak şu anda neredeyse yok. Başta İran'la olmak üzere normalleşme ve iyileşmeyi ertelemek için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

'Hayatımın en mutlu günlerinden biri'

Kral el-Halife, bugün Moskova'da Putin'le görüşmekten çok memnun olduğunu belirterek hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını dile getirdi.

'Ukrayna krizi istişare edilmedi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir soru üzerine Putin ve el-Halife'nin görüşme sırasında Ukrayna krizini ele almadığını, dolayısıyla Bahreyn tarafının bu konuda bir çözüm önerisi sunmadığını açıkladı.
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