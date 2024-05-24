https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/moskovada-ege-mutfagindan-lezzetlerin-tanitimi-yapildi--1084177141.html

Moskova'da Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı

Moskova'da Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı

Sputnik Türkiye

Rusya’da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T18:27+0300

2024-05-24T18:27+0300

2024-05-24T18:27+0300

dünya

moskova

ege

ege bölgesi

türk mutfağı

kanuni sultan süleyman

aşçı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs’ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği bir program gerçekleştirdi.Moskova'daki büyükelçilik rezidansında Türk Hava Yollarının (THY) katkısıyla düzenlenen programa, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, diplomatik misyon ve medya temsilcileri ile davetliler katıldı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Başkatibi Gözde Çolak, Ege bölgesi ve bölgeye has lezzetlere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Programda, Türkiye’den gelen aşçı Hasan Aydın Yiğit tarafından hazırlanan Ege mutfağına özgün lezzetler misafirlere ikram edildi.Hangi lezzetler yer aldı? Ege bölgesi lezzetleri arasında Ege peynirleri, fava, deniz börülcesi salatası, semizotu salatası, kabak sıyırma, şakşuka, mücver, havuç tarator, atom, pırasalı börek, su böreği, zeytinyağlı enginar, enginarlı pilav, zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı lahana sarma, zeytinyağlı biber dolması, ahtapot salatası, güveçte karides, balkabağı sinkonta, İzmir köfte, incir uyutma, irmik helvası, sakızlı muhallebi, badem ezmesi, ev yapımı limonata ve Türk kahvesi yer aldı.Büyükelçi Bilgiç, dünyadaki kültürleri tanımak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak için Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladığını anlatarak, düzenledikleri bugünkü etkinlikle de Türk kültürünü Rusya’da tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.Rusya’da çok sayıda Türk restoranı bulunduğunu, Rusların Türk yemeklerini iyi tanıdıklarını dile getiren Bilgiç, "Türk mutfağı çok çeşitlidir ve Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı malzemeler, farklı pişirme teknikleri, farklı yiyecekler, balıklar, sebze yemekleri bulabilirsiniz." dedi.'Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde 400'den fazla aşçı çalışıyordu'Türklerin Orta Asya’dan göçtüğünü ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun da kurulmasıyla geniş bir mutfak kültürü geliştirdiğini anlatan Bilgiç, Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray mutfağında 400’den fazla aşçının çalıştığını anlattı.Bilgiç, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya genişlemesiyle Türk mutfağının da geliştiğini ifade etti.Küreselleşme çağında farklı kültürler hakkında internetten çok sayıda bilgi edinilebileceğini anlatan Bilgiç, "Ama yemeklerin tadını alamazsınız. İşte bu yüzden yemeğin tadına bakmak için ya seyahat etmeniz ya da aşçının buraya gelip yemeği sizin için hazırlaması gerekiyor. İşte biz de bugün bunu yapıyoruz." diye konuştu

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