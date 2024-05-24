https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/merkez-bankasi-baskanindan-turk-lirasi-aciklamasi-ne-zaman-deger-kazanacak-1084159264.html

Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Türk Lirası' açıklaması: Ne zaman değer kazanacak?

Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Türk Lirası' açıklaması: Ne zaman değer kazanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanmasını beklediklerini söyledi. Karahan, Manşet enflasyonda... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T10:36+0300

2024-05-24T10:36+0300

2024-05-24T10:36+0300

ekonomi

merkez bankası

fatih karahan

tl

tl

tl

euro/tl

dolar/tl

sterlin/tl

kur korumalı tl mevduat

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu. Karahan şu ifadeleri kullandı:

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