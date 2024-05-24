https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/merkez-bankasi-baskanindan-turk-lirasi-aciklamasi-ne-zaman-deger-kazanacak-1084159264.html
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Türk Lirası' açıklaması: Ne zaman değer kazanacak?
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Türk Lirası' açıklaması: Ne zaman değer kazanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanmasını beklediklerini söyledi. Karahan, Manşet enflasyonda... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T10:36+0300
2024-05-24T10:36+0300
2024-05-24T10:36+0300
ekonomi
merkez bankası
fatih karahan
tl
tl
tl
euro/tl
dolar/tl
sterlin/tl
kur korumalı tl mevduat
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu. Karahan şu ifadeleri kullandı:
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merkez bankası, fatih karahan, tl, tl, tl, euro/tl, dolar/tl, sterlin/tl, kur korumalı tl mevduat, değer, değer kaybı
merkez bankası, fatih karahan, tl, tl, tl, euro/tl, dolar/tl, sterlin/tl, kur korumalı tl mevduat, değer, değer kaybı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Türk Lirası' açıklaması: Ne zaman değer kazanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanmasını beklediklerini söyledi. Karahan, Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu. Karahan şu ifadeleri kullandı:
"Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz. Dijital TL çalışmaları devam ediyor, yeni fırsat ve zorluklar karşımıza çıkıyor"