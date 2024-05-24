https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/altin-8-ayin-en-buyuk-haftalik-kaybini-vermeye-hazirlaniyor-1084158042.html

Altın 8 ayın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor: Fiyatlar neden dip seviyesini gördü?

Altın 8 ayın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor: Fiyatlar neden dip seviyesini gördü?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Fed tutanaklarında görülen faiz beklentilerinin düşmeye başlamasıyla geriledi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T09:52+0300

2024-05-24T09:52+0300

2024-05-24T09:53+0300

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ekonomi

uzman yorumu

görüş

ons altın

fed

fed

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Altın fiyatları, Fed tutanaklarında görülen sıkılaşma yanlısı tutumun ardından faiz beklentilerinin düşmeye başlamasıyla iki haftanın dip seviyesini gördü.Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Yaklaşık sekiz ayın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanırken altının spot piyasadaki ons fiyatı haftanın başından bu yana yüzde 5 düştü.Ons altın son işlemlerde yüzde 0.24 yükselerek 2 bin 334.42 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın şu sıralarda 2 bin 330 dolardan işlem görüyor.Gram altın da ons altındaki yükselişe paralel olarak primli seyrediyor. Gram altın, 2 bin 420 liradan işlem görürken çeyrek altın, 3 bin 957 TL seviyesinde.ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler, faizlerin beklenilenden daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini destekledi.Fed'in faizleri düşürme konusunda acele etmemesinin yatırımcıları riskli varlıklardan uzak tutmasıyla dolar yükseldi.Piyasalar artık 2024'te yalnızca 35 baz puan indirim fiyatlıyorlar. Yılın başında toplam 150 baz puan faiz indirimi bekleniyordu.CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimine kesin gözüyle bakarken eylülde faiz indirimine de yüzde 50 ihtimal veriyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, yüzde 0.02 artışla 105.08 seviyesine yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/vergi-kacagiyla-mucadelede-yeni-sistem-ihbar-ikramiyesi-ne-kadar-1084156954.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu