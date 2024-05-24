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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/lukasenko-putin-ile-guvenlik-ve-ekonomi-konularini-ele-aldik-1084182853.html
Lukaşenko: Putin ile güvenlik ve ekonomi konularını ele aldık
Lukaşenko: Putin ile güvenlik ve ekonomi konularını ele aldık
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere güncel konuları ele aldıklarını belirtti. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T21:07+0300
2024-05-24T21:48+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
rusya
minsk
ziyaret
ekonomi
güvenlik
tatbikat
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmede güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere ikili gündemdeki hassas konuları ele aldıklarını söyledi.Lukaşenko, "Ekonominin durumu ve ülkelerimizin istikrarlı kalkınmasının bağlı olduğu ikili gündemdeki hassas konular hakkında dar bir formatta görüş alışverişinde bulunduk" dedi.'Birlik Devleti sınırlarının çevresindeki riskleri ele aldık'Lukaşenko, Putin ile Birlik Devleti sınırları çevresinde ortaya çıkan risklere ve tehditlere yanıt verme seçeneklerini ele aldıklarını belirterek, "Sınırlarımızın çevresinde ortaya çıkan risklere ve tehditlere yanıt verme seçeneklerini ele aldık" diye konuştu.'Moskova ve Minsk'in uluslararası gündemdeki tutumları tamamen örtüşüyor'Belarus lideri, Minsk ve Moskova'nın uluslararası gündemdeki tutumlarının tamamen örtüştüğünü; ülkelerin adil, çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma yolunda seçilen yoldan sapmayacağını vurgulayarak, “Elbette bugün, her zaman uğraşmak zorunda kaldığımız eşi benzeri görülmemiş düzeydeki gerilim ortamında, dünyadaki ve bölgedeki acil uluslararası gündeme, güvenlik sorunlarına değindik. Burada yaklaşımlarımız tamamen aynı. Adil, çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma yolunda seçtiğimiz yoldan sapmayacağız” dedi.'Rusya ve Belarus, olası saldırılara karşı hazırlıklı olmalı'Rusya ve Belarus'un yaptıkları ortak tatbikatlarla durumu tırmandırmadığını, ancak ülkelerin olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine vurgu yapan Lukaşenko, "Olağan dışı bir şey yapmıyoruz, hazırlanıyoruz, tatbikat yapıyoruz, hazırlıklı olmalıyız. Dünya istikrarsız, tehlikeli, geçen yüzyılın ortalarında olduğu gibi bir saldırıya izin veremeyiz. Durumu tırmandırmıyoruz ama savaşa da ihtiyacımız yok, bugün sadece barışçıl olasılıklardan bahsettik” ifadelerini kullandı.'Zelenskiy'in meşruiyetinin hukuki zemini yok'Ukrayna'daki yargı sisteminin durumu göz önüne alındığında Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetine ilişkin herhangi bir hukuki dayanak bulunmadığını kaydeden Lukaşenko, “Vladimir Aleksandroviç Zelenskiy'in yetkilerinin sona ermesine gelince, burada hukuki bir zemin yok ve olamaz. Çünkü orada ‘derin bir demokrasi’ var, anlıyorsunuz. Burada ben veya biz sık sık diktatör olmakla suçlanıyoruz. Demokrasileri bu; ne Anayasa Mahkemesi ne de diğer mahkemeler bir şey söyleyemiyor” dedi.'Ukrayna'da askerler de dahil, ülkeyi yönetmek isteyen çok sayıda kişi var'Lukaşenko Ukrayna'da hem askeri hem de sivil olarak ülkeyi yönetmeye istekli yeterli sayıda insanın bulunduğunu ve içinde bulunduğumuz yılın bu ülkede ‘çok şey belirleyeceğini’ vurgulayarak, “Dediğim gibi, orada demokrasi var. Bugün hem askerler hem de siviller arasında ülkeyi yeniden savaşa yönlendirmek isteyen veya savaşa karşı olan yeterince insan var. Durum gelişmek zorunda olduğu şekilde gelişiyor. İçinde bulunduğumuz yılın çok ama çok şey belirleyeceğini düşünüyorum” dedi.'İran cumhurbaşkanının ölümünden ABD sorumlu'Belarus lider, ABD'nin ‘aşağılık, iğrenç’ tutumunun İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne yol açtığını belirterek, “Bir devlet başkanı olarak değil, bir insan olarak söylüyorum: ABD'nin aşağılık, iğrenç tutumu buna yol açtı. Yaptırımları kastediyorum. Bu alçakların gemilere, uçaklara, helikopterlere ve insan taşıyan diğer araçlara yaptırım uygulama hakları yoktu” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, rusya, minsk, ziyaret, ekonomi, güvenlik, tatbikat, yaptırımlar, abd, iran
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, rusya, minsk, ziyaret, ekonomi, güvenlik, tatbikat, yaptırımlar, abd, iran

Lukaşenko: Putin ile güvenlik ve ekonomi konularını ele aldık

21:07 24.05.2024 (güncellendi: 21:48 24.05.2024)
© Sputnik / Дмитрий АзаровPutin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Азаров
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere güncel konuları ele aldıklarını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmede güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere ikili gündemdeki hassas konuları ele aldıklarını söyledi.
Lukaşenko, "Ekonominin durumu ve ülkelerimizin istikrarlı kalkınmasının bağlı olduğu ikili gündemdeki hassas konular hakkında dar bir formatta görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

'Birlik Devleti sınırlarının çevresindeki riskleri ele aldık'

Lukaşenko, Putin ile Birlik Devleti sınırları çevresinde ortaya çıkan risklere ve tehditlere yanıt verme seçeneklerini ele aldıklarını belirterek, "Sınırlarımızın çevresinde ortaya çıkan risklere ve tehditlere yanıt verme seçeneklerini ele aldık" diye konuştu.

'Moskova ve Minsk'in uluslararası gündemdeki tutumları tamamen örtüşüyor'

Belarus lideri, Minsk ve Moskova'nın uluslararası gündemdeki tutumlarının tamamen örtüştüğünü; ülkelerin adil, çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma yolunda seçilen yoldan sapmayacağını vurgulayarak, “Elbette bugün, her zaman uğraşmak zorunda kaldığımız eşi benzeri görülmemiş düzeydeki gerilim ortamında, dünyadaki ve bölgedeki acil uluslararası gündeme, güvenlik sorunlarına değindik. Burada yaklaşımlarımız tamamen aynı. Adil, çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma yolunda seçtiğimiz yoldan sapmayacağız” dedi.

'Rusya ve Belarus, olası saldırılara karşı hazırlıklı olmalı'

Rusya ve Belarus'un yaptıkları ortak tatbikatlarla durumu tırmandırmadığını, ancak ülkelerin olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine vurgu yapan Lukaşenko, "Olağan dışı bir şey yapmıyoruz, hazırlanıyoruz, tatbikat yapıyoruz, hazırlıklı olmalıyız. Dünya istikrarsız, tehlikeli, geçen yüzyılın ortalarında olduğu gibi bir saldırıya izin veremeyiz. Durumu tırmandırmıyoruz ama savaşa da ihtiyacımız yok, bugün sadece barışçıl olasılıklardan bahsettik” ifadelerini kullandı.

'Zelenskiy'in meşruiyetinin hukuki zemini yok'

Ukrayna'daki yargı sisteminin durumu göz önüne alındığında Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetine ilişkin herhangi bir hukuki dayanak bulunmadığını kaydeden Lukaşenko, “Vladimir Aleksandroviç Zelenskiy'in yetkilerinin sona ermesine gelince, burada hukuki bir zemin yok ve olamaz. Çünkü orada ‘derin bir demokrasi’ var, anlıyorsunuz. Burada ben veya biz sık sık diktatör olmakla suçlanıyoruz. Demokrasileri bu; ne Anayasa Mahkemesi ne de diğer mahkemeler bir şey söyleyemiyor” dedi.

'Ukrayna'da askerler de dahil, ülkeyi yönetmek isteyen çok sayıda kişi var'

Lukaşenko Ukrayna'da hem askeri hem de sivil olarak ülkeyi yönetmeye istekli yeterli sayıda insanın bulunduğunu ve içinde bulunduğumuz yılın bu ülkede ‘çok şey belirleyeceğini’ vurgulayarak, “Dediğim gibi, orada demokrasi var. Bugün hem askerler hem de siviller arasında ülkeyi yeniden savaşa yönlendirmek isteyen veya savaşa karşı olan yeterince insan var. Durum gelişmek zorunda olduğu şekilde gelişiyor. İçinde bulunduğumuz yılın çok ama çok şey belirleyeceğini düşünüyorum” dedi.

'İran cumhurbaşkanının ölümünden ABD sorumlu'

Belarus lider, ABD'nin ‘aşağılık, iğrenç’ tutumunun İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne yol açtığını belirterek, “Bir devlet başkanı olarak değil, bir insan olarak söylüyorum: ABD'nin aşağılık, iğrenç tutumu buna yol açtı. Yaptırımları kastediyorum. Bu alçakların gemilere, uçaklara, helikopterlere ve insan taşıyan diğer araçlara yaptırım uygulama hakları yoktu” ifadelerini kullandı.
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
DÜNYA
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
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