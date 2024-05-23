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YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T15:06+0300
2024-05-23T15:26+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
üniversite sınavı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.YKS giriş belgesi nasıl alınır?Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
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yks sınava giriş belgeleri erişime açıldı,yks sınava giriş belgeleri,üniversite sınavı giriş belgesi
yks sınava giriş belgeleri erişime açıldı,yks sınava giriş belgeleri,üniversite sınavı giriş belgesi

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

15:06 23.05.2024 (güncellendi: 15:26 23.05.2024)
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
YAŞAM
Üniversite sınavına girecekler için Türkiye genelinde test: MEB YKS için online deneme yapacak
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