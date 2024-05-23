https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/yks-sinava-giris-belgeleri-erisime-acildi-1084134503.html

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T15:06+0300

2024-05-23T15:06+0300

2024-05-23T15:26+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

üniversite sınavı

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.YKS giriş belgesi nasıl alınır?Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/universite-sinavina-girecekler-icin-turkiye-genelinde-test-meb-yks-icin-online-deneme-yapacak-1084079879.html

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