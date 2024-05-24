https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/konut-satisina-ekspertiz-duzenlemesi-yolda-ev-satis-ucretini-artik-onlar-belirleyecek-1084155027.html

Konut satışına ‘ekspertiz’ düzenlemesi yolda: 'Ev satış ücretini artık onlar belirleyecek'

Konut satışına ‘ekspertiz’ düzenlemesi yolda: 'Ev satış ücretini artık onlar belirleyecek'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi gelirlerini artırmak için bu yıl itibarıyla denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Ev alım satımında harç ve gelir vergisinin... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T08:30+0300

2024-05-24T08:30+0300

2024-05-24T08:30+0300

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Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde vergi kaçaklarını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Vergilerin tam olarak ödenebilmesi amacıyla ev alım satımı sırasında ekspertiz raporu istenmesi gündeme geldi. Buna göre ev satılırken bedeli eksperler belirleyecek.Şu anda halihazırda Türkiye'den ev satın almak ya da satmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştireceği tapu işlemlerinde gayrimenkul ekspertiz raporu beyan etmesi zorunlu olarak uygulanıyor. Peki tapuda ekspertiz uygulaması genele yayılır mı? Uygulama piyasayı nasıl etkiler?'Kredili satış için ekspertiz zorunluluğu var'Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı:Ekspertiz raporu için para ödeniyor mu?"Mevcut durumda ipoteğe konu taşınmazların ekspertiz raporlarında kredi kullanan tüketiciler bankalara gayrimenkul değerleme raporları için bir bedel ödüyorlar" diyen Özelmacıklı, Milliyet'in haberine göre, "Bu bedel her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Örneğin şu anda 150 metrekareye kadar konutlar için 5500 TL+KDV şeklinde bir ücret var. Bu ücret taşınmazların türüne, niteliğine göre farklılık gösteriyor. Yabancılar için hazırlanan ekspertiz raporlarında bu bedel iki katı alınıyor" diyerek sözlerine devam etti ve şunları ekledi:'Uygulama pilot illerle başlayabilir''Bazı taşınmazlarda yapılması değerlendirilebilir.'Piyasa nasıl etkilenir?'5 yıldan sonra taşınmaz satılıyorsa vergi alamazlar'Başka hangi düzenlemeler gelebilir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kaza-tutanaginda-artik-e-devletten-yapilabilecek-3-soruda-yeni-uygulama-nasil-isliyor-1084154357.html

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