https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kamu-servisini-geri-istiyor-dava-acildi-1084165200.html
Kamu servisini geri istiyor: Dava açıldı
Kamu servisini geri istiyor: Dava açıldı
Sputnik Türkiye
Memur-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T13:09+0300
2024-05-24T13:09+0300
2024-05-24T13:09+0300
ekonomi
kamu
kamuda tasarruf
memur
memur-sen
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1b/1048381937_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a38e92862b0ec3877954537d013a3c4.jpg
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.Memur-Sen kararı yargıya taşındı.Resmi Gazete'de yayınlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay'a dava açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yanitladi-kamuda-tasarruf-memur-alimini-nasil-etkileyecek--1083948877.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1b/1048381937_82:0:730:486_1920x0_80_0_0_e577d40eda270d509d5a54e8621e9eb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kamu, kamuda tasarruf, memur, memur-sen, araç
kamu, kamuda tasarruf, memur, memur-sen, araç
Kamu servisini geri istiyor: Dava açıldı
Memur-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay’a dava açtı.
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.
Memur-Sen kararı yargıya taşındı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay'a dava açtı.