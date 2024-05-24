Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İster kaza ister ihmalkarlık ister sabotaj olsun, biz bunu muhtemelen öğrenemeyeceğiz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
İBB'nin engelli yurttaşlar için hizmetleri neler?
13:30
39 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:13
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/japonya-filistin-devletini-tanimayi-tartisiyor--1084176491.html
Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor
Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, Filistin devletinin tanınması konusunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'deki sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T18:12+0300
2024-05-24T18:12+0300
dünya
japonya
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084176207_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b00b3a81364a9963fa404bfc351a65e1.jpg
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'da 'iki devlet çözümü' desteklediklerini söyledi. Kamikava, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedeflerini anladıklarını ve Japonya'nın Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti. Taraflar arası güven inşasına çalıştıklarını kaydeden Kamikava, "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin olarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Kamikava, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkarılması yönündeki başvuru sürecini izleyeceklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html
japonya
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084176207_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_5ae3c1e34cd2690438f9867453e90b02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
japonya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor

18:12 24.05.2024
Japonya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
Abone ol
Japonya hükümeti, Filistin devletinin tanınması konusunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'deki sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'da 'iki devlet çözümü' desteklediklerini söyledi.
Kamikava, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedeflerini anladıklarını ve Japonya'nın Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti. Taraflar arası güven inşasına çalıştıklarını kaydeden Kamikava, "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin olarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kamikava, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkarılması yönündeki başvuru sürecini izleyeceklerini bildirdi.
Uluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'
16:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала