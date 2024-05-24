https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/japonya-filistin-devletini-tanimayi-tartisiyor--1084176491.html

Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor

Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor

Sputnik Türkiye

Japonya hükümeti, Filistin devletinin tanınması konusunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'deki sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T18:12+0300

2024-05-24T18:12+0300

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dünya

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'da 'iki devlet çözümü' desteklediklerini söyledi. Kamikava, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedeflerini anladıklarını ve Japonya'nın Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti. Taraflar arası güven inşasına çalıştıklarını kaydeden Kamikava, "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin olarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Kamikava, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkarılması yönündeki başvuru sürecini izleyeceklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html

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japonya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)