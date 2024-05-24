https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/japonya-filistin-devletini-tanimayi-tartisiyor--1084176491.html
Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor
Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor
Sputnik Türkiye
Japonya hükümeti, Filistin devletinin tanınması konusunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'deki sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T18:12+0300
2024-05-24T18:12+0300
2024-05-24T18:12+0300
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israil-filistin sorunu
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'da 'iki devlet çözümü' desteklediklerini söyledi. Kamikava, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedeflerini anladıklarını ve Japonya'nın Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti. Taraflar arası güven inşasına çalıştıklarını kaydeden Kamikava, "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin olarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Kamikava, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkarılması yönündeki başvuru sürecini izleyeceklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html
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japonya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
japonya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor
Japonya hükümeti, Filistin devletinin tanınması konusunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM'deki sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'da 'iki devlet çözümü' desteklediklerini söyledi.
Kamikava, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedeflerini anladıklarını ve Japonya'nın Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti. Taraflar arası güven inşasına çalıştıklarını kaydeden Kamikava, "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin olarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kamikava, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkarılması yönündeki başvuru sürecini izleyeceklerini bildirdi.