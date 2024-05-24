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İletişim Başkanlığı'ndan sokak köpekleri araştırması: 'Yüzde 83.6 bir sorun olarak görüyor'
İletişim Başkanlığı'ndan sokak köpekleri araştırması: 'Yüzde 83.6 bir sorun olarak görüyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Halkın Nabzı' kamuoyu araştırması doğrultusunda son yıllarda sık sık gündeme gelen sokak köpekleri meselesini inceledi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T22:04+0300
2024-05-24T22:05+0300
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18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan araştırmaya Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler katıldı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 83.6'sı sokak köpeklerini bir sorun olarak gördüğü aktarıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke gündeminde sık sık yer bulan sokak köpekleri konusunda 5 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma neticesinde mahallelerde yüzde 88.4 oranında sokak köpeği olduğu ve katılımcıların yüzde 83.6'sının sokak köpeklerini bir sorun olarak gördüğü tespit edildi.18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan araştırmaya en fazla katılım İstanbul, Ankara ve Antalya'dan oldu. Araştırmaya katılan gönüllülere kapalı uçlu sorular yöneltildi. Katılımcılara ilk olarak "Yaşadığınız mahallede sahipsiz sokak köpekleri mevcut mu?" sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 88.4'ü 'evet', yüzde 11.4'ü 'hayır' yanıtını verdi."Sahipsiz sokak köpekleri konusunu Türkiye için sorun olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 83.6'sı 'evet', yüzde 16.4'ü 'hayır' cevabını verdi."Bu sorunun çözümü için nasıl bir yol izlenmeli?" sorusuna katılımcıların yüzde 80.4'ü "barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı", yüzde 18.4'ü "kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı", yüzde 1.2'si "bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı" yanıtını verdi."Sahipsiz bir sokak köpeği sahiplenmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 74.4'ü 'hayır', yüzde 25.6'sı ise 'evet' dedi."Siz veya aile-arkadaş çevrenizden sokak köpekleri tarafından saldırı vakası yaşayan oldu mu?" şeklinde yöneltilen soruya ise katılımcıların yüzde 50.1'i 'evet', yüzde 49.9'u ise 'hayır' şeklinde yanıt verdi.Araştırma sonucuYapılan kamuoyu araştırması neticesinde, katılımcıların büyük bir bölümünün mahallesinde sokak köpeklerinin olduğu ve kendileri için tehlike oluşturduğu, sokak köpekleri konusunun ülke gündemi için yadsınamayacak bir konu olduğu ve devlet tarafından çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerin olması gerektiği, sokak köpeklerinin daha fazla vatandaşa zarar vermesinin engellenmesi adına barınaklara yerleştirilmesi; sahiplenilmeyen ile hasta olanların uyutulması gerektiği, katılımcıların yarısının yakın çevresinden en az bir kişiye sokak köpeği saldırısı gerçekleştiği, sahipsiz sokak köpekleri konusunu ülke için sorun olarak görenlerin büyük kısmının büyükşehirlerde yaşayanların oluşturdukları, sokak köpeklerinin yaşam alanlarından toplatılıp barınaklara yerleştirilmesini talep eden erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla daha fazla olduğu hususları tespit edildi.
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, kamuoyu
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, kamuoyu

İletişim Başkanlığı'ndan sokak köpekleri araştırması: 'Yüzde 83.6 bir sorun olarak görüyor'

22:04 24.05.2024 (güncellendi: 22:05 24.05.2024)
© AA4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Halkın Nabzı' kamuoyu araştırması doğrultusunda son yıllarda sık sık gündeme gelen sokak köpekleri meselesini inceledi.
18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan araştırmaya Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler katıldı.
Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 83.6'sı sokak köpeklerini bir sorun olarak gördüğü aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke gündeminde sık sık yer bulan sokak köpekleri konusunda 5 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma neticesinde mahallelerde yüzde 88.4 oranında sokak köpeği olduğu ve katılımcıların yüzde 83.6'sının sokak köpeklerini bir sorun olarak gördüğü tespit edildi.
18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan araştırmaya en fazla katılım İstanbul, Ankara ve Antalya'dan oldu. Araştırmaya katılan gönüllülere kapalı uçlu sorular yöneltildi. Katılımcılara ilk olarak "Yaşadığınız mahallede sahipsiz sokak köpekleri mevcut mu?" sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 88.4'ü 'evet', yüzde 11.4'ü 'hayır' yanıtını verdi.
"Sahipsiz sokak köpekleri konusunu Türkiye için sorun olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 83.6'sı 'evet', yüzde 16.4'ü 'hayır' cevabını verdi.
"Bu sorunun çözümü için nasıl bir yol izlenmeli?" sorusuna katılımcıların yüzde 80.4'ü "barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı", yüzde 18.4'ü "kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı", yüzde 1.2'si "bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı" yanıtını verdi.
"Sahipsiz bir sokak köpeği sahiplenmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 74.4'ü 'hayır', yüzde 25.6'sı ise 'evet' dedi.
"Siz veya aile-arkadaş çevrenizden sokak köpekleri tarafından saldırı vakası yaşayan oldu mu?" şeklinde yöneltilen soruya ise katılımcıların yüzde 50.1'i 'evet', yüzde 49.9'u ise 'hayır' şeklinde yanıt verdi.

Araştırma sonucu

Yapılan kamuoyu araştırması neticesinde, katılımcıların büyük bir bölümünün mahallesinde sokak köpeklerinin olduğu ve kendileri için tehlike oluşturduğu, sokak köpekleri konusunun ülke gündemi için yadsınamayacak bir konu olduğu ve devlet tarafından çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerin olması gerektiği, sokak köpeklerinin daha fazla vatandaşa zarar vermesinin engellenmesi adına barınaklara yerleştirilmesi; sahiplenilmeyen ile hasta olanların uyutulması gerektiği, katılımcıların yarısının yakın çevresinden en az bir kişiye sokak köpeği saldırısı gerçekleştiği, sahipsiz sokak köpekleri konusunu ülke için sorun olarak görenlerin büyük kısmının büyükşehirlerde yaşayanların oluşturdukları, sokak köpeklerinin yaşam alanlarından toplatılıp barınaklara yerleştirilmesini talep eden erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla daha fazla olduğu hususları tespit edildi.
sokak köpekleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
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